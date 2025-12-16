Doanh nghiệp thực phẩm TP.HCM đón đầu cơ hội từ xu hướng tiêu dùng xanh 16/12/2025 12:18

(PLO)- Các mặt hàng tại Tuần lễ kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm ngành lương thực thực phẩm năm 2025 đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại, hướng tới tiêu chí xanh, sạch, hữu cơ và thân thiện với môi trường.

Ngày 16-12, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp cùng Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TP.HCM (FFA) khai mạc Tuần lễ kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm ngành lương thực thực phẩm năm 2025.

Theo Ban tổ chức, tuần lễ năm nay thu hút khoảng 100 doanh nghiệp (DN) đăng ký. Qua đó, Ban tổ chức đã chọn lọc 60 DN tiêu biểu để trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Các sản phẩm tham gia rất đa dạng, từ thực phẩm chế biến, đồ uống, gia vị, trà, cà phê đến bánh kẹo và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Đặc biệt, sự kiện chú trọng giới thiệu các sản phẩm làm quà tặng phục vụ dịp Tết sắp tới. Các mặt hàng này đáp ứng xu hướng tiêu dùng hiện đại, hướng tới tiêu chí xanh, sạch, hữu cơ và thân thiện với môi trường.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Lý Kim Chi, Chủ tịch FFA cho biết, ngành lương thực thực phẩm (LTTP) tiếp tục là một trong bốn ngành công nghiệp trọng điểm của TP.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng năm 2025 của ngành tăng gần 9% so với cùng kỳ, thể hiện sức sống mạnh mẽ và nội lực ấn tượng của doanh nghiệp trong ngành chế biến lương thực thực phẩm.

"Năm 2025, các DN phải đối mặt với nhiều thách thức như chi phí logistics tăng cao, thị trường xuất khẩu biến động, trong khi sức mua trong nước phục hồi chậm. Tuy nhiên, thách thức mở ra cơ hội mới như xu hướng tiêu dùng thực phẩm xanh, yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Điều này đang định hình lại thị trường và tạo lộ trình phát triển đầy tiềm năng” - bà Chi nhận định.

Cũng theo bà Chi, tuần lễ triển lãm là không gian để DN kết nối, nắm bắt xu hướng và tìm kiếm đối tác, từ đó xây dựng nên những giá trị bền vững.

Doanh nghiệp thực phẩm giới thiệu sản phẩm đến lãnh đạo ITPC và Hiệp hội Lương thực thực phẩm TP.HCM. Ảnh: TÚ UYÊN

Ông Trần Phú Lữ - Giám đốc ITPC nhấn mạnh ngành LTTP chiếm khoảng 14%-15% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp TP.HCM.

TP đã phê duyệt chiến lược phát triển ngành đến năm 2030, tầm nhìn 2050 để thúc đẩy lĩnh vực chủ lực này.

Theo ông Lữ, sau khi 3 địa phương hợp nhất, ngành LTTP TP.HCM sở hữu nhiều DN có thương hiệu dẫn đầu. Bên cạnh đó, số lượng và quy mô DN vừa và nhỏ cũng lớn.

Các DN đã phát triển mạnh mẽ qua việc đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng và chuyển đổi xanh để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe.

"Thông qua hoạt động xúc tiến thương mại của ITPC được UBND TP.HCM giao, chúng tôi dành nguồn lực lớn để hỗ trợ các DN trong ngành. Chương trình này là một phần quan trọng trong các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ DN lương thực thực phẩm"- ông Lữ nói.