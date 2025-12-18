Metro số 1 đang trở thành phương tiện đi lại thường xuyên, không còn chỉ là trải nghiệm 18/12/2025 11:16

(PLO)- Sau gần 1 năm đi vào hoạt động, đến nay metro số 1 đã dần trở thành phương tiện đi lại thường xuyên, không còn chỉ mang tính trải nghiệm ban đầu.

Metro số 1 đã phục vụ gần 19 triệu lượt

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) cho biết từ khi đi vào vận hành khai thác metro số 1 đến nay, công ty đã tổ chức vận hành an toàn hơn 78.194 lượt tàu, phục vụ khoảng 18,95 triệu lượt hành khách (đạt 114,21% so với kế hoạch). Trung bình mỗi tháng tuyến phục vụ trên 1,5 triệu lượt khách, khoảng 52.000 lượt/ngày và đạt đỉnh hơn 110.000 lượt/ngày vào các dịp lễ, Tết.

"Những con số này phản ánh rõ nhu cầu sử dụng metro của người dân là rất lớn và metro số 1 đã dần trở thành phương tiện đi lại thường xuyên, không còn chỉ mang tính trải nghiệm ban đầu" - đại diện Công ty HURC1 thông tin.

Metro số 1 đã dần trở thành phương tiện đi lại thường xuyên, hành khách quen với việc thanh toán không tiền mặt. Ảnh: ĐT

Hiện nay công ty đang sử dụng song song 2 hệ thống thu phí bao gồm hệ thống thu phí không tiền mặt và hệ thống thu phí tự động (thuộc gói thầu CP3). Hai hệ thống đã cung cấp đa dạng các phương thức khác nhau cho hành khách.

Cụ thể: Hành khách mua thẻ đi tàu và thanh toán bằng tiền mặt tại máy bán vé tự động; Thanh toán bằng thẻ ngân hàng (Mastercard/Visa/Napas) tại các cổng soát vé; Sử dụng thiết bị di động liên kết với ngân hàng (ApplePay, SamsungPay) để thanh toán trực tiếp tại cổng soát vé.

Khách hàng cũng có thể sử dụng: CC/CCCD với hành khách thuộc đối tượng ưu tiên và hành khách đã liên kết vé tháng; Hành khách mua vé tại quầy và nhận phiếu đi tàu có chứa mã QR (hiện chỉ còn áp dụng tại ga Bến Thành, ga Đại học Quốc gia và ga Bến xe Suối Tiên); Hành khách thanh toán trực tiếp tại cổng soát vé bằng ví điện tử (Momo, ZaloPay, ShopeePay); Hành khách mua vé trên ứng dụng HCMC Metro HURC và nhận mã QR điện tử để đi tàu; Hành khách mua vé tại máy Kiosk bán vé tự động và nhận phiếu đi tàu dưới dạng mã QR.

Metro số 1 đã trở thành phương tiện đi lại yêu thích. Ảnh: ĐT

Từ ngày 1-12, Công ty đã phối hợp với VPBank triển khai thêm tính năng Pay by Accout (thanh toán bằng tài khoản) trên ứng dụng HCMC Metro HURC theo hình thức Tab in – Tab out. Qua đó, cho phép hành khách sử dụng ứng dụng VPBank NEO để thực hiện thanh toán không tiếp xúc tại các cổng soát vé trên tuyến metro số 1.

Ngoài việc đa dạng các hình thức thanh toán, Công ty cũng chú trọng vào việc triển khai thêm nhiều tiện ích tại các nhà ga, trên tàu và bổ sung thêm nhiều tính năng mới trên ứng dụng di động.

Cụ thể tại nhà ga có kiosk bán vé tự động và máy thu gom, tái chế chai nhựa; Trạm sạc thiết bị di động (kèm màn hình LED).

Trên tàu metro số 1 cũng tiến hành tuyên truyền về văn hóa đi metro, hướng dẫn mua vé và các quy định cần thiết, góp phần xây dựng môi trường di chuyển văn minh – thân thiện.

Trên ứng dụng HCMC Metro HURC công ty cũng triển khai thông tin vé và lộ trình: Hiển thị chi tiết thời gian tàu đến – rời các ga; cung cấp lộ trình chính xác, hỗ trợ hành khách lập kế hoạch di chuyển thuận tiện.

Dịch vụ tiện ích tích hợp: Bao gồm đi chợ online cùng Sendo, ưu đãi vui chơi – giải trí tại Khu du lịch Suối Tiên, và tiện ích thanh toán qua VPBank, tạo hệ sinh thái dịch vụ đồng hành cùng hành khách.

Cập nhật thông tin của HCMC METRO: Bao gồm chương trình ưu đãi, hoạt động truyền thông – sự kiện, thông báo vận hành… giúp hành khách luôn nắm bắt thông tin mới nhất.

Triển khai các chương trình ưu đãi cho hành khách khi đi tàu

Thời gian qua, công ty đã phối hợp với các tổ chức tài chính, các đơn vị tài trợ triển khai nhiều chương trình khuyến mãi cho hành khách khi đi tàu nhằm thu hút hành khách sử dụng phương thức đi lại mới trên địa bàn TP.HCM.

Trong các dịp lễ 30/4 – 1/5 và 2/9 vừa qua, công ty đã phối hợp cùng Công ty Thương mại CP Quảng cáo Hoa Sen triển khai chương trình miễn phí vé đi tàu, mang đến niềm vui và sự tiện lợi cho hành khách. Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục làm việc để mở rộng chương trình ý nghĩa này, dự kiến triển khai vào Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026, nhằm tạo điều kiện để người dân di chuyển dễ dàng hơn trong những ngày lễ quan trọng.

Đối với hành khách sử dụng thẻ ngân hàng: Hành khách sử dụng thẻ Techcombank Visa Eco: được hoàn tối đa 300.000 đồng/tháng khi thanh toán vé HCMC METRO (áp dụng quét trực tiếp qua cổng soát vé hoặc thanh toán qua ứng dụng HCMC METRO HURC (áp dụng đến ngày 31/12/2025).

Đối với hành khách sử dụng thẻ VPBank: Chỉ cần thực hiện đủ số giao dịch tại HCMC METRO, hành khách sẽ được nhận E-voucher tương ứng — 20.000 đồng cho 2 giao dịch, 50.000 đồng cho 3 giao dịch và 100.000 đồng cho 5 giao dịch (áp dụng đến Tháng 6/2026).

Đối với hành khách sử dụng thẻ Sacombank: Hoàn 100% giá trị giao dịch thanh toán quét trực tiếp tại cổng soát vé với thẻ Sacombank Mastercard MultiPass/Metro Pass (áp dụng đến hết năm 2025).

Đối với hành khách sử dụng Ví điện tử, hành khách sử dụng ZaloPay có thể nhập ZLPMETRO để giảm 50% (tối đa 10.000) khi sử dụng mã QR của ZaloPay để đi Metro hoặc thanh toán vé Metro mua tại kiosk bán vé bằng ZaloPay.

Hành khách sử dụng ShopeePay: Giảm 50% (tối đa 10.000) khi hành khách thanh toán vé Metro tại ứng dụng HCMC METRO HURC bằng ShopeePay hoặc quét mã QR thanh toán tại cổng soát vé metro.

Đối với các loại hình phương tiện vận tải kết nối với metro

Grab: Giảm 15% cho chuyến xe tại ga Metro khi hành khách thanh toán bằng ZaloPay. Giảm 20% khi đặt xe có điểm đến/ điểm đi từ các nhà ga Metro.

Xanh SM: Giảm 10% (tối đa 40.000) khi hành khách đặt xe có điểm đến/ điểm đi là từ HCMC METRO.

Các chương trình khuyến mãi cho hành khách khi mua vé đi tàu để hưởng ứng kỷ niệm 1 năm vận hành khai thác thương mại tuyến metro số 1,

Hành khách sử dụng hình thức thanh toán Pay by account (thanh toán bằng tài khoản) trên ứng dụng HCMC Metro HURC theo hình thức Tab in – Tab out sẽ được hoàn tiền 100% giá vé Metro áp dụng từ ngày 17-12-2025.

Hành khách sử dụng thẻ VikkiGo do tổ chức Mastercard phát hành sẽ được miễn phí vé trên tuyến metro số 1 (áp dụng đến hết ngày 31-12-2025).