Khai mạc Ngày hội Công nghệ số đầu tiên trên tuyến metro số 1 - Thu Duc Digital Day 2025 07/12/2025 13:06

(PLO)- UBND phường Thủ Đức phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV) và Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 (HURC) khai mạc Ngày hội Công nghệ số đầu tiên trên tuyến metro số 1 - Thu Duc Digital Day 2025.

Trong 2 ngày 6 và 7-12, tại ga Thủ Đức, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã diễn ra Ngày hội Công nghệ số Thủ Đức – Thu Duc Digital Day 2025, đánh dấu lần đầu tiên một sự kiện công nghệ quy mô lớn được tổ chức ngay trên tuyến đường sắt đô thị trọng điểm của TP.HCM.

Đây là một trong những sự kiện nổi bật nhất trong năm của TP Thủ Đức, với sự tham gia của hơn 30 doanh nghiệp công nghệ cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm sôi động, giao lưu chuyên gia, tương tác công nghệ.

UBND phường Thủ Đức, Công ty HURC1 đã khai mạc Ngày hội Công nghệ số đầu tiên trên tuyến metro số 1 - Thu Duc Digital Day 2025.

Đặc biệt, ngày hội khuyến khích khách mời và người dân tận dụng hệ thống Metro tiện lợi, với 14 ga Metro sẽ là cầu nối thuận tiện nhất để người dân từ các khu vực khác dễ dàng đến tham dự, chiêm ngưỡng công nghệ và tham gia các hoạt động trải nghiệm đặc sắc.

Tại đây, hai công cụ số của phường Thủ Đức đã được ra mắt với kỳ vọng sẽ thúc đẩy hiệu quả quản lý đô thị và phục vụ người dân. Cụ thể là bản đồ số 3D phường Thủ Đức đã tái hiện toàn bộ không gian phường Thủ Đức, bao gồm các công trình công cộng, hạ tầng giao thông, địa điểm sinh hoạt và di tích lịch sử. Hệ thống này không chỉ cung cấp dữ liệu trực quan ba chiều mà còn đảm bảo đầy đủ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý trong việc quan sát, truy cập và khai thác dữ liệu đô thị.

Thứ hai là Zalo Mini App phường Thủ Đức. App này tích hợp toàn bộ dịch vụ công và tiện ích số, cho phép người dân đặt lịch hẹn, tra cứu hồ sơ, và theo dõi quầy trực tuyến ngay trên điện thoại. Nền tảng này còn cung cấp Kho tiện ích đa dạng từ Bản đồ số, Học trực tuyến, Tìm việc đến tư vấn sức khỏe, tạo nên một kênh kết nối Chính quyền - Người dân - Doanh nghiệp toàn diện và tiện lợi.

Ông Huỳnh Thanh Nhân - Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM cho biết: "Thu Duc Digital Day 2025 là một sự kiện mang ý nghĩa chiến lược, không chỉ đơn thuần là một sân chơi công nghệ mà còn là một cầu nối quan trọng nhằm mục tiêu lấy người dân làm trung tâm của quá trình chuyển đổi số.

Chúng tôi kỳ vọng qua ngày hội này, không chỉ mang đến thông điệp về vai trò kiến tạo và giữ lửa cho cộng đồng đổi mới sáng tạo, mà còn phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò định hướng, dẫn dắt, kết nối, hợp tác và chia sẻ trong hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM".

Ngày hội công nghệ số thu hút nhiều người dân, doanh nghiệp, chuyên gia tham gia.

Ông Mai Hữu Quyết - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức kỳ vọng Ngày hội Công nghệ số Thủ Đức sẽ là điểm hẹn của cộng đồng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại phường Thủ Đức.

"Đây sẽ là nơi các doanh nghiệp khởi nghiệp giới thiệu công nghệ tiên tiến, giải pháp sáng tạo, chung tay với chính quyền và nhân dân xây dựng phường Thủ Đức, trở thành đô thị thông minh, phát triển kinh tế và khoa học công nghệ. Ngày hội hướng tới trở thành hoạt động thường niên, đồng thời khẳng định vị thế là trung tâm đổi mới sáng tạo của TP.HCM" - ông Quyết nhấn mạnh.