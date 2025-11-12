Lần đầu tiên, 5 triển lãm lớn về công nghệ, công nghiệp hội tụ tại một không gian 12/11/2025 15:18

(PLO)- 5 triển lãm chuyên ngành công nghiệp và công nghệ lớn cùng diễn ra trong một không gian thống nhất, tạo nền tảng xúc tiến thương mại, kết nối tri thức và công nghệ

Ngày 12-11, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam (VEC), Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 đã chính thức được khai mạc.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần lễ. Ảnh: M.T

Với chủ đề “Công nghiệp hội tụ - Công nghệ kết nối - Tương lai vươn tầm”, triển lãm thu hút gần 750 gian hàng đến từ hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và các nước Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Áo, Thụy Sĩ, Trung Quốc…

Theo ban tổ chức, Tuần lễ sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 15-11 tại Trung tâm hội chợ Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Điểm đáng chú ý của sự kiện này là việc lần đầu tiên 5 triển lãm chuyên ngành công nghiệp và công nghệ lớn cùng diễn ra trong một không gian thống nhất, gồm: CMES Việt Nam 2025 (máy công cụ và sản xuất thông minh), VIIF (cơ khí, chế tạo, công nghiệp phụ trợ, ngũ kim), VNDA Expo (vật liệu hoàn thiện, phụ kiện công trình), VietBuild (xây dựng, vật liệu, thiết bị công nghiệp, vận tải, chiếu sáng, nội thất) và Cafe Show Vietnam (công nghiệp F&B, công nghệ chế biến, đóng gói và pha chế tự động).

Có thể thấy, tại Tuần lễ, du khách và các doanh nghiệp sẽ không chỉ thấy máy móc mà còn được chiêm ngưỡng toàn bộ chuỗi cung ứng. Nhờ đó, họ có thể tiết kiệm thời gian, chi phí, và có cơ hội so sánh, đối chiếu và kết hợp các giải pháp liên ngành ngay lập tức

Phát biểu khai mạc, bà Lý Hoa Liên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VEC cho biết, đây là lần đầu tiên cộng đồng doanh nghiệp và khách tham quan được trải nghiệm liền mạch 5 triển lãm chuyên ngành hàng đầu quốc gia, tạo nên chuỗi giá trị liên kết toàn diện chưa từng có.

Bà Lý Hoa Liên, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam phát biểu. Ảnh: M.T

Sự kiện cũng có mức độ trình diễn công nghệ cao với các dây chuyền vận hành trực tiếp, giải pháp sản xuất thông minh, phần mềm điều khiển tùy chỉnh và các hệ thống máy công cụ tích hợp, công nghệ điện và chiếu sáng; hướng tới xu hướng tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường và ứng dụng thông minh trong không gian sống.

Thương hiệu ô tô, xe máy điện VinFast ​cũng tham gia trưng bày các dòng sản phẩm đẳng cấp nhất, khẳng định vị thế của ngành công nghiệp – công nghệ Việt Nam. Ảnh: M.T

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội tự động hóa Việt Nam cho biết, trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, tự động hóa và chuyển đổi công nghệ không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là động lực then chốt cho tăng trưởng bền vững.

Và Tuần lễ Công nghiệp - Công nghệ Việt Nam 2025 là minh chứng cụ thể cho tinh thần đó - nơi hội tụ trí tuệ, sáng tạo và khát vọng đổi mới của doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ.

Ông Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội tự động hóa Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: M.T

“Tôi tin tưởng Tuần lễ Công nghiệp - Công nghệ Việt Nam 2025 sẽ trở thành diễn đàn kết nối quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp bền vững”, ông Nguyễn Quân nhấn mạnh.

Cũng theo Ban tổ chức, trong Tuần lễ, sẽ có các chuỗi tọa đàm, hội thảo, diễn đàn chuyên sâu. Như chuỗi sự kiện về công nghệ đường sắt hiện đại và chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng Việt Nam năm 2025, Diễn đàn cấp cao tập trung vào Công nghiệp 4.0 - Đổi mới số hóa ngành máy công cụ, Hội thảo Hành trình làm cà phê bền vững của phụ nữ Việt Nam...

Khu vực triển lãm công nghiệp F&B với công nghệ chế biến, đóng gói và thiết bị pha chế tự động. Ảnh: M.T

Triển lãm quốc tế Máy công cụ quy tụ các nhà sản xuất thiết bị gốc từ các ngành công nghiệp máy công cụ và sản xuất thông minh toàn cầu. Ảnh: M.T

Ngoài ra, VEC sẽ vận hành khu vực Business Matching hỗ trợ các nhà cung ứng và đối tác mua hàng đặt lịch hẹn trước, trao đổi các cơ hội hợp tác, gặp gỡ đàm phán 1-1.