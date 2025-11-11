Doanh nghiệp Việt được cấp bằng sáng chế tại Mỹ cho công nghệ AI 11/11/2025 11:34

(PLO)- Nhờ tính mới và khả năng ứng dụng cao, công nghệ phát hiện âm thanh bất thường của FPT được bảo hộ tại Mỹ.

Thông tin từ Tập đoàn FPT cho biết, công nghệ đột phá về mạng nơ-ron trong hệ thống phát hiện âm thanh bất thường của đơn vị này vừa được cấp bằng sáng chế tại Mỹ, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ AI toàn cầu.

Mô hình AI này giúp các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất giải quyết một thách thức quan trọng trong bảo trì công nghiệp và giám sát âm thanh.

Mô hình AI của FPT được cấp bằng sáng chế tại Mỹ. Ảnh: FPT cung cấp

Hệ thống có thể báo hiệu sự cố thiết bị, lỗi vận hành hoặc rủi ro an ninh nhờ nhận diện các mẫu âm thanh bất thường. Ngay cả trong môi trường có nhiều tạp âm, công nghệ này vẫn cho phép phát hiện những bất thường nhờ ứng dụng cấu trúc mạng nơ-ron encoder-decoder (mã hóa - giải mã) được huấn luyện chuyên sâu.

Hiện mô hình AI này đã được FPT tích hợp vào giải pháp Intelligent Inspection (I2) SoundAI triển khai cho các khách hàng trong lĩnh vực sản xuất và ô tô.

Với khả năng phát hiện âm thanh bất thường chính xác đến 95%, SoundAI giúp doanh nghiệp chủ động bảo trì thiết bị và kiểm tra chất lượng sản phẩm, giảm phụ thuộc vào quy trình thủ công và nâng cao hiệu quả vận hành.

Ông Nguyễn Xuân Phong, Giám đốc Trí tuệ Nhân tạo FPT Software, Tập đoàn FPT, cũng bày tỏ, với bằng sáng chế này đã chứng minh năng lực phát triển các công nghệ có bản quyền của tập đoàn, giải quyết những bài toán thực tiễn phức tạp, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe trong nghiên cứu và ứng dụng AI.

Trước đó, vào hồi đầu năm 2025, FPT là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên được cấp bằng sáng chế tại Mỹ cho Hệ thống mạng nơ-ron tạo sinh và xếp hạng mã nguồn. Công nghệ này hiện đang được ứng dụng để phát triển AI4Code - trợ lý lập trình thông minh do FPT phát triển, giúp nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên và cải thiện chất lượng sản phẩm cho khách hàng.

Theo đánh giá của chuyên gia, chính tính ứng dụng cao là một trong những yếu tố quan trọng giúp các công nghệ lõi của AI do FPT sáng chế được cấp bằng sáng chế tại quốc gia tiên tiến như Mỹ, Nhật Bản.

Hiện nay đơn vị này đang vận hành các Nhà máy AI hiện đại tại Việt Nam và Nhật Bản. Doanh nghiệp này cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, sẽ trang bị kỹ năng AI cho 500.000 người, phục vụ ít nhất 50% dân số Việt Nam, và cung cấp các giải pháp AI cho 300 triệu người trên toàn cầu.