Doanh nghiệp than phải làm báo cáo liên tục, ký mỏi tay mà 'không biết có ai đọc không' 10/10/2025 14:31

(PLO)- Nhiều doanh nghiệp công nghệ tại TP.HCM cho biết đang thiếu thông tin về cơ chế ưu đãi, đồng thời gặp khó khăn với các thủ tục hành chính.

Sáng 10-10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH-CN) tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa doanh nghiệp lĩnh vực khoa học công nghệ và chính quyền thành phố lần thứ 265.

Phiên đối thoại do bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó Giám đốc Sở KH-CN, và bà Cao Thị Phi Vân, Phó Giám đốc ITPC, chủ trì.

Bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó giám đốc Sở KHCN và bà Cao Thị Phi Vân, Phó giám đốc ITPC chủ trì hội nghị. Ảnh:

Doanh nghiệp ám ảnh vì báo cáo, mù mờ về thuế, ưu đãi

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp công nghệ đã nêu nhiều thắc mắc liên quan tới vốn, đầu tư, cơ chế và thủ tục hành chính.

Đại diện một doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu Công nghệ cao TP.HCM cho biết nhiều thủ tục hành chính đang gây mất thời gian.

"Làm báo cáo là nỗi ám ảnh của chúng tôi. Cứ mỗi tháng, mỗi quý lại phải làm báo cáo dày mấy chục trang, rất mất thời gian và ký mỏi cả tay mà không biết có ai đọc không. Chúng ta đang tiến tới chuyển đổi xanh nhưng báo cáo vẫn phải in ra giấy thì làm sao mà xanh được. Vì thế, tôi tha thiết đề nghị xem xét lại quy định về báo cáo để doanh nghiệp có thời gian làm ăn", vị này bày tỏ.

Vị này cũng cho biết doanh nghiệp gặp khó khăn khi có sản phẩm nhưng lại thiếu quy chuẩn để kiểm định trước khi đưa ra thị trường.

"Đối với đồng hồ nước cơ, hiện nay đang thiếu bộ quy chuẩn cụ thể về kiểm định bộ đọc thông minh, dẫn tới đối tác chưa thể đấu thầu sản phẩm. Chúng tôi kiến nghị Sở KH-CN xem xét, đề xuất nhanh chóng ban hành bộ quy chuẩn này", vị này nói.

Trong khi đó, đại diện Công ty cổ phần công nghệ TK25 cho biết đơn vị chuyên nghiên cứu vi mạch bán dẫn và điện toán đám mây. Tuy nhiên, trong 5 năm qua, công ty gặp nhiều thử thách trong việc tìm kiếm thông tin về tiếp cận vốn, công nghệ cũng như các chính sách hỗ trợ nhân sự chất lượng cao. Chưa kể, các thông tin về sandbox (cơ chế thử nghiệm có kiểm soát) đối với sản phẩm công nghệ còn mù mờ, thiếu chi tiết.

Về vấn đề này, đại diện Sở KH-CN cho biết doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin ngay trên website của Sở.

Liên quan đến lĩnh vực truyền thông, ông Kiều Huỳnh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Cơ khí - Điện TP.HCM, góp ý Sở KH-CN nên thay đổi cách tuyên truyền thông tin, cần xóa bỏ lối mòn, mở rộng và đi sâu hơn tới doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, ông Sơn đề nghị bổ sung các kỹ sư từ doanh nghiệp vào thành phần hội đồng thẩm định, nghiệm thu đề tài khoa học và liên tục thay đổi thành viên để hạn chế tư duy lối mòn.

Đại diện Công ty cổ phần công nghệ Titan thì bày tỏ trăn trở về việc áp dụng chính sách ưu đãi thuế cho lĩnh vực sản xuất phần mềm. Vị này cũng nêu khúc mắc về chuyên môn của cán bộ thuế khi chưa hiểu hết đặc thù ngành nghề của doanh nghiệp để hỗ trợ các vấn đề liên quan.

Phản hồi các thông tin này, đại diện Thuế TP.HCM cho biết các điều kiện về ưu đãi thuế cho lĩnh vực phần mềm đã được quy định trong Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, có hiệu lực từ năm 2025.

Đại diện Thuế TP.HCM trả lời thắc mắc của doanh nghiệp về thuế. Ảnh: ITPC

Về chất lượng chuyên môn, vị đại diện lý giải sau sáp nhập, nhiều cán bộ thuế được thay đổi nhiệm vụ nên có thể chưa nắm hết công việc. Do đó, doanh nghiệp nên có văn bản chính thức gửi Cục Thuế TP.HCM về các thắc mắc để được trả lời chính xác nhất.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: THU HÀ

Cán bộ nên gần doanh nghiệp hơn

Chia sẻ kinh nghiệm, TS Ngô Đắc Thuận, Chủ tịch HĐQT IPGroup, cho rằng các doanh nghiệp cần chủ động tìm kiếm nguồn vốn từ các quỹ đầu tư, đối tác kinh doanh thay vì chỉ chờ đợi chính sách từ Sở.

Ông cũng đề xuất Sở KH-CN cần thành lập một ban hoặc phòng "chiến binh" để gần gũi hơn với doanh nghiệp.

"Cách tiếp cận doanh nghiệp hiện nay đã cũ, không thể chờ họ tìm đến mình. Doanh nghiệp còn phải lo cơm áo gạo tiền. Muốn đẩy nhanh đổi mới sáng tạo thì cần đi từ dưới lên, tức là tìm tới doanh nghiệp, hòa cùng hơi thở của họ", ông Thuận nói.

Vị này cũng gửi gắm 5 hiến kế tới Sở Khoa học - công nghệ. Đầu tiên, cần thay đổi cách thông tin truyền thông. Cần đưa ra nghị định, hoặc văn bản hướng dẫn rõ ràng cho doanh nghiệp một cách nhanh chóng và minh bạch, ngay trên cổng thông tin của Sở.

Kiến nghị thứ hai là phải có được 1 bộ phận hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, cần có bàn tư vấn 1:1. Trong đó cần ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ, ví dụ như trong vấn đề thẩm định đề tài, để phát hiện các đề tài xâm phạm sở hữu trí tuệ, từ đó giảm gánh nặng giải quyết hồ sơ, tăng chất giảm lượng.

Thứ ba, cần đẩy mạnh hoạt động R&D một cách thực chất, tránh phong trào như thời gian qua. Trong đó phải rút ngắn khoảng cách giữa các trường, viện với doanh nghiệp, đưa các đề tài nghiên cứu của trường viện gần gũi với doanh nghiệp hơn.

Thứ 4 cần thúc đẩy lại hoạt động sàn giao dịch công nghệ. Cuối cùng, cần thúc đẩy những chương trình giao lưu học hỏi những kinh nghiệm, phát triển sản phẩm... từ cấp lãnh đạo, thay vì nhân viên, để tạo ra sự nhất quán trong triển khai.

Đại diện Khu công nghiệp Hiệp Phước cũng đề xuất cần có một bộ hồ sơ mẫu hoặc hướng dẫn chi tiết từng bước. Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng thực hiện và tự xác định mình có đủ tiêu chuẩn hay không khi muốn tiếp cận chính sách, qua đó giảm thời gian cho cả hai bên.

Phát biểu kết luận, bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân cho biết Sở KH-CN và ITPC sẽ tổng hợp các vướng mắc và sẽ giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp.

Bà Cao Thị Phi Vân thông tin thêm, doanh nghiệp có thể gửi thắc mắc bằng văn bản tới ITPC thông qua kênh trực tuyến hoặc trực tiếp. ITPC sẵn sàng sắp xếp các cuộc gặp 1:1 để giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp.