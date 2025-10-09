Giao UBND cấp xã bình ổn giá: Xã làm không nổi, tỉnh phải với tay xuống 09/10/2025 15:07

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết hiện không chỉ vấn đề giá mà ở nhiều lĩnh vực, cán bộ cấp xã ở nhiều nơi chưa đáp ứng được yêu cầu.

Sáng 9-10, tiếp tục phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá.

Giao UBND cấp xã thực hiện bình ổn giá

Luật Giá được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 1-7-2024. Một trong những lý do sửa luật lần này là để phù hợp với việc sắp xếp bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kết thúc hoạt động của UBND cấp huyện từ 1-7.

Theo đó, dự thảo luật sửa đổi quy định chuyển trách nhiệm triển khai bình ổn giá của UBND cấp huyện xuống cho UBND cấp xã thực hiện.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi cho hay cơ quan thẩm tra cơ bản thống nhất việc sửa đổi như đề xuất của Chính phủ. Tuy nhiên, việc đề xuất, triển khai bình ổn giá tại chính quyền cấp xã cần được xem xét, bảo đảm tính khả thi về nguồn lực, nhân lực, phạm vi áp dụng bình ổn giá để thực hiện có hiệu quả.

Dù thống nhất với đề nghị chuyển thẩm quyền nói trên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga đề nghị quá trình thực hiện, Chính phủ cần kiện toàn cơ sở vật chất và nhân lực, đảm bảo các điều kiện để đảm bảo tính khả thi của việc này.

Trong khi đó, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải dẫn báo cáo của Bộ Nội vụ cho biết năm 2024, bình quân mỗi xã hiện nay chỉ có 0,6 cán bộ tài chính - kế toán chuyên trách, tức là mỗi xã chưa đủ một cán bộ.

Bà Hải phân tích thông thường, giá cả có mức chung trong một khu vực lớn của tỉnh hoặc thậm chí một vài tỉnh. Do đó, nếu giao nhiệm vụ triển khai bình ổn giá về cấp xã có thể dẫn tới sự chưa chuyên nghiệp.

"Thông thường, bình ổn giá cả trên một vùng thì khả thi hơn"- bà Hải nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: quochoi.vn

Bà Nguyễn Thanh Hải kiến nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định và cơ chế ủy quyền hoặc liên thông quản lý giá giữa cấp xã và cấp tỉnh. Cùng với đó, bổ sung quy định hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm phối hợp giữa các sở ngành liên quan ở địa phương và chính quyền cấp xã trong tổ chức bình ổn giá.

"Xã làm không nổi, tỉnh phải với tay xuống"

Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh Nhà nước phải luôn quản lý thị trường, không để giá tăng.

"Nếu giá tăng, Nhà nước phải chịu trách nhiệm bởi cơ chế của mình là kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng”- Chủ tịch Quốc hội lưu ý đây là vấn đề chúng ta phải luôn luôn quán triệt.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: quochoi.vn

Ông Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị nghiên cứu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

"Bây giờ những nhiệm vụ của cấp huyện đã kết thúc thì đưa về xã, nhưng cũng cần xem xét vì có thể có những việc huyện đưa về xã mà xã làm không nổi thì tỉnh phải với tay xuống, chứ không phải là giao hết"- Chủ tịch Quốc hội nói.

Nhấn mạnh phân cấp phải đi cùng với tăng cường hỗ trợ công nghệ cho cấp xã, Chủ tịch Quốc hội lưu ý: "Lực lượng cán bộ ít thì bây giờ chủ yếu sử dụng số hóa, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) cho cấp xã".

Giải trình cuối phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết UBND cấp xã là cấp triển khai thực hiện. Sau khi có chủ trương bình ổn của Chính phủ, UBND cấp tỉnh, thì UBND cấp xã sẽ triển khai các biện pháp bình ổn. Thời hạn áp dụng biện pháp bình ổn, phạm vi bình ổn hay biện pháp cụ thể triển khai theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng nếu để cấp tỉnh thực hiện việc bình ổn giá sẽ “rất khó”, vì hiện nay các tỉnh sau khi sáp nhập địa bàn rất rộng, dẫn đến rất khó triển khai, khó đảm bảo bình ổn giá được kịp thời khi xảy ra biến động về giá.

"Vẫn phải là cấp cơ sở làm. Chính vì thế, trong các lựa chọn, chúng tôi vẫn lựa chọn phương án là giao nhiệm vụ bình ổn giá cho cấp xã"- ông Nguyễn Văn Thắng nói.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: quochoi.vn

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính đồng tình phải nâng cao năng lực tổ chức thực hiện cho cấp xã, từ con người, cơ sở vật chất, thiết bị để đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện. Trong đó, ông nhấn mạnh trước mắt phải tập trung vào đào tạo cán bộ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng cho biết hiện không chỉ vấn đề giá mà nhiều lĩnh vực, cán bộ cấp xã ở nhiều nơi cũng chưa đáp ứng được yêu cầu. Vừa qua, Bộ Chính trị cũng đã họp rất nhiều cuộc liên quan đến chính quyền địa phương hai cấp và chỉ đạo rất quyết liệt việc này.

"Điểm yếu nhất trong vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp của chúng ta chính là câu chuyện cán bộ"- ông Thắng nói và cho hay Chính phủ cũng đang triển khai rất quyết liệt việc sắp xếp, đào tạo cán bộ cho cấp xã.

Ông Nguyễn Văn Thắng cũng thông tin từ tuần tới, Bộ Tài chính sẽ liên tục đào tạo các nghiệp vụ về kế toán, tài chính và ngân sách, để đảm bảo cán bộ địa phương cấp xã phải đảm đương được nhiệm vụ.