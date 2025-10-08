Bộ trưởng Bộ Tài chính: Thị trường chứng khoán sẽ thay đổi về chất 08/10/2025 18:20

(PLO)- Sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ cận biên lên mới nổi thứ cấp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định thị trường sẽ có sự thay đổi về chất.

Ngày 8-10, Tổ chức FTSE Russell đã chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ nhóm “thị trường cận biên” lên “thị trường mới nổi thứ cấp”. Nhân sự kiện quan trọng này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc trao đổi nhanh với báo chí.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định: Trong suốt hai năm qua, dưới sự quan tâm, lãnh đạo quyết liệt của Tổng Bí thư Tô Lâm, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã triển khai một chương trình cải cách toàn diện nhằm đưa thị trường chứng khoán Việt Nam tiệm cận các chuẩn mực, thông lệ cao nhất của quốc tế.

Theo Bộ trưởng, việc FTSE Russell chính thức ghi nhận và nâng hạng là “kết tinh từ chủ trương đúng đắn và quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của NHNN và các bộ, ngành.

Cùng với đó là sự đồng hành của thành viên thị trường, cũng như sự hỗ trợ quý báu của Ngân hàng Thế giới, các chuyên gia FTSE và các định chế đầu tư toàn cầu.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng gửi lời biểu dương tới UBNCKNN, các Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán về những nỗ lực không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua.

“Có thể nói, việc TTCK Việt Nam được nâng hạng là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển hơn 25 năm qua. Việc này không chỉ mở ra cơ hội lớn thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, mà còn là minh chứng cho con đường phát triển đúng đắn và năng lực hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam vào hệ thống tài chính quốc tế", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định, thị trường chứng khoán sẽ chứng kiến sự thay đổi về chất, sau quyết định nâng hạng. Ảnh: BTC

Thị trường vốn và thị trường chứng khoán sẽ thay đổi về chất

Trả lời về định hướng phát triển thị trường sau khi được nâng hạng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, nâng hạng không phải là đích đến mà là một hành trình đang đi để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng chất lượng, minh bạch và bền vững.

"FTSE công bố chính thức nâng hạng hôm nay mới chỉ là kết quả bước đầu. Chúng ta còn nhiều mục tiêu cao hơn và cần triển khai liền mạch, quyết liệt hơn nữa.”

Trong Đề án Nâng hạng Thị trường chứng khoán Việt Nam, mục tiêu đặt ra không chỉ dừng lại ở việc duy trì xếp hạng “thị trường mới nổi thứ cấp” của FTSE Russell, mà còn hướng tới việc đáp ứng các tiêu chí của MSCI và tiến tới nhóm “thị trường mới nổi bậc cao” vào năm 2030.

Cũng theo Bộ trưởng, việc nâng hạng lần này là thành quả của hàng loạt cải cách từ khung khổ pháp lý, hạ tầng công nghệ, chất lượng sản phẩm dịch vụ đến hành vi của công chúng đầu tư.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng cho biết, thị trường vốn và thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ chứng kiến sự thay đổi về chất. Không chỉ đón nhận các dòng vốn ngoại chất lượng cao, thị trường còn đòi hỏi tiêu chuẩn cao hơn về quản trị doanh nghiệp và tính minh bạch.

Vươn tới những chuẩn mực cao hơn

Chia sẻ về định hướng sắp tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, Chiến lược Phát triển Thị trường Chứng khoán Việt Nam đến năm 2030 đã xác định rõ mục tiêu: phát triển thị trường chứng khoán ổn định, an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững và hội nhập quốc tế.

Trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu cho nền kinh tế; đồng thời chú trọng phát triển tài chính xanh, tài chính bền vững và đẩy mạnh chuyển đổi số.”

Theo đó, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo UBCKNN và các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, thúc đẩy hiện đại hóa, số hóa hạ tầng thị trường, tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư trong và ngoài nước, xây dựng thị trường chứng khoán minh bạch, hiệu quả, hiện đại theo các chuẩn mực quốc tế hàng đầu.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng chia sẻ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các bộ, ngành, tổ chức quốc tế và thành viên thị trường… để thị trường chứng khoán không chỉ duy trì được thứ hạng hiện nay mà còn vươn tới các chuẩn mực cao hơn.

Từ đó, trở thành kênh huy động vốn chủ lực cho phát triển kinh tế trong kỷ nguyên mới.