Chi tiết về việc chứng khoán Việt Nam vừa được nâng hạng 08/10/2025 07:20

(PLO)- Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp là khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới.

Lúc 3 giờ sáng ngày 8-10 (Theo giờ Hà Nội), tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

FTSE cho biết quyết định nâng hạng thị trường chứng khoán này mới chỉ là ban đầu, việc nâng hạng chính thức có hiệu lực từ ngày 21-9-2026. Ảnh: VGP

FTSE tiếp tục theo dõi giám sát

Trong báo cáo công bố phân loại định kỳ rạng sáng nay, FTSE cho biết quyết định nâng hạng thị trường chứng khoán này mới chỉ là ban đầu, việc nâng hạng chính thức có hiệu lực từ ngày 21-9-2026, nhưng tùy thuộc vào kết quả của đợt rà soát vào tháng 3-2026.

Đợt rà soát này nhằm đánh giá xem Việt Nam đã đạt đủ tiến bộ trong việc cải thiện khả năng tiếp cận của nhà đầu tư toàn cầu hay chưa.

Thông báo của FTSE Russell nhấn mạnh Ban quản trị chỉ số FTSE Russell (IGB) ghi nhận những tiến bộ của Việt Nam trong việc cải thiện thị trường và xác nhận Việt Nam đã đáp ứng tất cả tiêu chí của nhóm thị trường mới nổi thứ cấp.

FTSE Russell cho biết họ sẽ theo dõi chặt chẽ các diễn biến và ghi nhận ý kiến phản hồi của các bên liên quan trước đợt đánh giá vào tháng 3-2026, nhằm đảm bảo kế hoạch nâng hạng có thể diễn ra sau đó nửa năm. Lộ trình nâng hạng chi tiết sẽ được tổ chức này công bố trong đợt đánh giá tháng 3-2026.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, sự kiện này là cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam, ghi nhận những nỗ lực cải cách toàn diện trong thời gian qua của toàn ngành chứng khoán, thực hiện theo chủ trương của Đảng, Nhà nước nhằm phát triển thị trường chứng khoán minh bạch, hiện đại, hiệu quả theo các chuẩn mực quốc tế cao nhất.

Kết quả đạt được là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính; sự phối hợp chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan; sự đồng hành của các Sở giao dịch, VSDC, các thành viên thị trường, cơ quan thông tấn, báo chí; cũng như sự hỗ trợ quý báu từ Ngân hàng Thế giới, các chuyên gia của FTSE và các định chế đầu tư toàn cầu.

Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp là khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới, yêu cầu cải cách ngày càng sâu, rộng hơn nữa để đạt những mục tiêu dài hạn trong tương lai.

Trong báo cáo mới đây, chuyên gia HSBC dự đoán, việc được nâng hạng có thể giúp thị trường cổ phiếu Việt Nam thu hút thêm dòng vốn trị giá 3,4 tỉ USD. Ở kịch bản lạc quan nhất, mức vốn tối đa có thể lên tới 10,4 tỉ USD. Dòng vốn tuy nhiên sẽ không vào đột ngột mà sẽ phân bổ dần theo thời gian.

Tín hiệu tích cực với thị trường

Nhận định về lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán, chuyên gia chứng khoán VnDirect phân tích theo lộ trình, năm 2026 sẽ là giai đoạn quan trọng khi giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài được nới lỏng, đồng thời thị trường bắt đầu thí điểm các hoạt động giao dịch trong ngày (intraday trading), bán chứng khoán chờ về và bán khống.

Lộ trình nâng hạng thị trường theo tính toán của chuyên gia Chứng khoán VnDirect. Nguồn: VnDirect Research

Đến đầu năm 2027, khi cơ chế bù trừ đối tác trung tâm (CCP) được triển khai, MSCI dự kiến cũng sẽ chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi.

Trong cuộc họp báo gần đây, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cũng cho biết, việc nâng hạng thị trường là bước khởi đầu, sau đó chúng ta còn phải duy trì vị thế và tiếp tục hướng đến những bước cao hơn trong tương lai. “Đây là dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của thị trường chứng khoán sớm minh bạch hơn nữa để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình huy động vốn và từ đó thúc đẩy thị trường vốn và nền kinh tế phát triển”, Thứ trưởng Bộ Tài chính nhận định.

Trong Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025, Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng cho biết thị trường có thể nhận kết quả nâng hạng vào đầu tháng 10, xác suất trên 90%.

Tuy nhiên, ông Hưng cũng đánh giá nâng hạng không phải là phép màu, mà còn nhiều mục tiêu để phấn đấu, như đáp ứng tiêu chí của MSCI.