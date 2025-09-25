Tổ chức tài chính ngoại đánh giá cao nỗ lực hướng đến nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam 25/09/2025 20:30

Chiều ngày 25-9, tại Hà Nội, báo Tài chính - Đầu tư tổ chức diễn đàn cấp cao cố vấn tài chính Việt Nam (VWAS 2025).

Tại đây, các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia đã đưa ra nhiều quan điểm về quá trình nâng hạng thị trường chứng khoán cũng như phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại sự kiện. Ảnh: NGỌC DIỆP

Phát biểu chỉ đạo và gợi mở tại diễn đàn, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết: "Quốc hội ban hành Nghị quyết 222/2025/QH15, theo đó, Việt Nam sẽ hình thành trung tâm tài chính quốc tế được đặt tại TPHCM và Đà Nẵng. Phấn đấu đến cuối năm nay, 2 trung tâm được hình thành và vận hành. Đây là bước tiến đột phá thu hút nguồn lực tài chính cho trung và dài hạn, là nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn mới".

Còn ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhấn mạnh quyết tâm của Chính phủ và Bộ Tài chính trong việc kiến tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhất cho nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Ảnh: NGỌC DIỆP

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đồng thời chia sẻ về đánh giá của Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) và FTSE Russell. Theo đó, các tổ chức ngoại cho rằng đây là lần hiếm hoi một quốc gia triển khai đồng bộ từ Chính phủ, Bộ Tài chính đến các cơ quan quản lý thị trường, thực thi chính sách rõ ràng nhằm tối ưu hóa cơ hội tiếp cận cho nhà đầu tư quốc tế.

Ông Hải cũng chia sẻ, các tổ chức quốc tế đều đánh giá cao tiến trình cải cách thị trường chứng khoán Việt Nam. Mục tiêu nâng hạng là một cột mốc quan trọng trên hành trình dài hướng tới một thị trường chứng khoán bền vững, minh bạch, góp phần huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế và mở rộng cơ hội đầu tư cho cả nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chia sẻ tại diễn đàn, TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ cho rằng: "Việc xây dựng trung tâm tài chính đang được triển khai rất quyết liệt, Chủ tịch UBND 2 tỉnh, thành phố có sự phân cấp uỷ quyền rõ ràng".

TS. Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: NGỌC DIỆP

Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV nhận xét cấu trúc thị trường không cân đối, còn phụ thuộc nhiều vào hệ thống các tổ chức tín dụng cần phát triển mạnh thị trường vốn, nhất là thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường quỹ đầu tư và phái sinh, và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Nhận định về thị trường tài chính - ngân hàng Việt Nam, TS. Cấn Văn Lực khẳng định: "Mặc dù thị trường có nhiều thách thức nhưng cơ hội nhiều hơn thách thức, thậm chí là rất nhiều cơ hội".