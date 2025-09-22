Nhà đầu tư Hàn Quốc săn đón cổ phiếu Việt Nam 22/09/2025 15:48

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Hàn Quốc giậm chân tại chỗ, dòng tiền từ các nhà đầu tư Hàn Quốc đang đổ mạnh vào Việt Nam, phản ánh sự lạc quan ngày càng tăng về nền kinh tế đầy tiềm năng này.

Theo dữ liệu mới nhất từ Trung tâm Lưu ký chứng khoán Hàn Quốc (KSD), dư nợ đầu tư của các nhà đầu tư Hàn Quốc vào cổ phiếu Việt Nam đã tăng 22,1%, đạt mức 290,3 triệu USD tính đến ngày 2-9.

Động lực chính cho xu hướng này là quỹ hoán đổi danh mục (ETF) ACE Vietnam VN30 (Synth). Quỹ ETF duy nhất niêm yết tại Hàn Quốc theo dõi các cổ phiếu blue-chip của Việt Nam đã thu hút 3,9 tỉ won (2,8 triệu USD) trong tháng 8 và tiếp tục nhận thêm 1,4 tỉ won chỉ trong hai ngày đầu tháng 9.

Sức hút của thị trường chứng khoán Việt Nam đến từ hai yếu tố chính. Các nhà đầu tư Hàn Quốc đặt niềm tin vào tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Việt Nam.

Khả năng Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi trong đợt đánh giá sắp tới đang là cú hích mạnh mẽ, thu hút dòng vốn ngoại.

Các chuyên gia phân tích từ Công ty chứng khoán Hanwha Securities nhận định: "Thị trường chứng khoán Việt Nam dự kiến sẽ duy trì đà tăng cho đến tháng 9 hoặc tháng 10, khi quyết định về việc nâng hạng được công bố".