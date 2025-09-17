Việt Nam tự tin được nâng hạng thị trường chứng khoán vào tháng 10 17/09/2025 12:08

(PLO)-Việc được nâng hạng được kỳ vọng sẽ giúp thị trường chứng khoán Việt Nam thu hút mạnh mẽ dòng vốn từ các nhà đầu tư quốc tế trong thời gian tới.

Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã bày tỏ sự tin tưởng về việc FTSE Russell sẽ xác nhận nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên (frontier market) lên thị trường mới nổi (emerging market) trong kỳ đánh giá vào tháng 10 tới.

Việt Nam đã tìm kiếm việc nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi cấp 2 từ năm 2018. Các nhà phân tích ước tính động thái này có thể thu hút thêm từ 5-7 tỉ USD từ nhà đầu tư quốc tế vào thị trường chứng khoán.

Trả lời phỏng vấn của Reuters tại Hội nghị ở London, nơi ông Thắng đang gặp gỡ các quan chức của FTSE Russell và Sở giao dịch Chứng khoán London, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam cho biết: "Cá nhân tôi khá tự tin vào khả năng nâng hạng lần này. Về cơ bản và nền tảng, chúng tôi đã đáp ứng các tiêu chí của các nhà cung cấp chỉ số".

Các nhà phân tích kỳ vọng FTSE Russell sẽ chính thức công bố việc nâng hạng của Việt Nam như một phần của cuộc đánh giá toàn cầu hàng năm vào tháng 10 tới. Tổ chức này đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi cho động thái này từ năm 2018.

Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện có khoảng 1.600 công ty niêm yết, với giá trị vốn hóa thị trường hiện tại là hơn 320 tỉ USD, tương đương gần 74% GDP của Việt Nam và giá trị giao dịch trung bình khoảng 1,5 tỉ USD mỗi ngày.

Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã tăng hơn 30% trong năm nay, bất chấp đợt sụt giảm 20% vào tháng 4-2025 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành các loại thuế quan thương mại toàn cầu.

Nếu FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, dự kiến họ sẽ tăng tỷ trọng của Việt Nam trong chỉ số thị trường mới nổi cấp hai theo nhiều giai đoạn để việc tiếp nhận trở nên dễ dàng hơn.