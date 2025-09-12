Thị trường chứng khoán Việt ngày càng nhiều doanh nghiệp tỉ USD 12/09/2025 16:22

Trong báo cáo mới phát hành, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) cho biết, phiên giao dịch cuối cùng của tháng 8-2025 ghi nhận VN-Index đạt 1.682,21 điểm, VNAllshare đạt 1.831,62 điểm, và VN30 đạt 1.865,38 điểm. So với tháng 7, các chỉ số này tiếp tục đà tăng với mức tăng lần lượt là 11,96% (VN-Index), 14,76% (VNAllshare) và 15,49% (VN30).

Hầu hết các ngành đều tăng trưởng, trong đó nổi bật là ngành tài chính (VNFIN) với mức tăng 21,94%, ngành bất động sản (VNREAL) tăng 16,26% và ngành hàng tiêu dùng (VNCOND) tăng 8,43%.

Thị trường chứng khoán trong tháng 8 chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của thanh khoản. Với cổ phiếu, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 49.556 tỉ đồng/ngày, tăng 41,62% so với tháng trước. Khối lượng giao dịch cũng tăng 23,44%, đạt hơn 1.756 triệu cổ phiếu/ngày.

Kết thúc tháng 8, HOSE có 671 mã chứng khoán niêm yết, với tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu đạt hơn 7,27 triệu tỉ đồng. Con số này tăng 12,19% so với tháng trước, chiếm hơn 94,68% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường và tương đương 63,19% GDP năm 2024.

Tính đến hết tháng 8, trên HOSE có 52 doanh nghiệp có vốn hóa hơn 1 tỉ USD, trong đó có 7 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỉ USD, bao gồm các ngân hàng lớn như VCB, BID, TCB, VPB, CTG cùng hai đại diện bất động sản là VIC và VHM.

Tính đến ngày 31-7-2025, HOSE có 50 doanh nghiệp đạt vốn hóa trên 1 tỉ USD. Trong số đó, 4 doanh nghiệp nổi bật với giá trị vốn hóa trên 10 tỉ USD, bao gồm: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Tập đoàn Vingroup (VIC), Công ty cổ phần Vinhomes (VHM) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID).