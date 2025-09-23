TP.HCM phải quy hoạch đảm bảo đủ quỹ đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội 23/09/2025 08:00

(PLO)- Ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM được giao chủ động tham mưu, đề xuất quy hoạch, đảm bảo đủ quỹ đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

UBND TP.HCM vừa ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn TP (Ban chỉ đạo).

Theo đó, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, xây dựng, báo cáo đề xuất UBND TP, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện phát triển nhà ở xã hội, chính sách hỗ trợ và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn TP.

Theo quy chế, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được là Trưởng Ban chỉ đạo sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung hoạt động của Ban Chỉ đạo. Đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo; triệu tập, chủ trì các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban chỉ đạo.

Hơn nữa Trưởng ban sẽ chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phát triển nhà ở xã hội và thực hiện các chính sách hỗ trợ liên quan nhà ở xã hội trên địa bàn TP.

TP.HCM xác định phát triển nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2025-2030. Ảnh: NC

Phó Chủ tịch UBND TP (Phó Trưởng ban Thường trực) sẽ thực hiện công việc do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công, ủy quyền; thay mặt Trưởng ban chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; ký ban hành văn bản có liên quan thuộc nhiệm vụ của Ban chỉ đạo theo thẩm quyền; trực tiếp lãnh đạo các sở ngành, phường xã thực hiện công tác phát triển nhà ở xã hội và thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách trên địa bàn TP.

Ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM (Phó Trưởng ban) sẽ có nhiệm vụ chủ động tham mưu đề xuất quy hoạch đảm bảo đủ quỹ đất đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở xã hội.

Ngoài ra Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM phải chủ động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai công tác phát triển nhà ở xã hội và thực hiện các chính sách hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách trên địa TP; đề xuất các giải pháp để lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phát triển nhà ở xã hội.

Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM (Phó Trưởng ban) được giao chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cân đối, bố trí ngân sách hàng năm theo danh mục cụ thể các dự án nhà ở xã hội sử dụng vốn ngân sách do Sở Xây dựng đề xuất để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước.

Các Thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các sở ngành bao gồm: Sở NN&MT TP.HCM phải chủ động phối, hợp với các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất việc lập kế hoạch sử dụng đất, sắp xếp xử lý theo pháp luật đất đai đối với các khu đất đưa vào đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Song song đó, Sở NN&MT TP phải chủ động phối hợp với các sở ngành tham mưu, đề xuất việc kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp chậm triển khai đầu tư xây dựng tại quỹ đất nhà ở xã hội.

Sở Tư pháp có nhiệm vụ phối hợp có ý kiến đối với các đề xuất, kiến nghị, giải pháp của các cơ quan, đơn vị chuyên ngành về cơ chế, chính sách hỗ trợ và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn TP.

Thuế TP.HCM có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, tổng hợp, báo cáo số tiền thu được từ quỹ đất 20% trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn TP...