Năm 2025, TP.HCM phải hoàn thành bao nhiêu căn nhà ở xã hội? 19/08/2025 14:34

(PLO)- TP.HCM được Thủ tướng Chính phủ giao hoàn thành chỉ tiêu 199.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

Ngày 19-8, tại TP.HCM Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án nhà ở xã hội (NƠXH) HUD Thủ Đức (tại khu dân cư số 6, phường Hiệp Bình, TP.HCM).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án nhà ở xã hội HUD Thủ Đức. Ảnh: NV

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, TP được Thủ tướng Chính phủ giao hoàn thành chỉ tiêu 199.400 căn NƠXH đến năm 2030. Trong đó, năm 2025 phải hoàn thành 13.040 căn. TP xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2025 -2030.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: NV

Vì vậy, UBND TP đã và đang khẩn trương chỉ đạo các ngành, các cấp trên địa bàn TP nghiên cứu triển khai, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để phát triển NƠXH.

Đồng thời thực hiện nghiên cứu cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó là thực hiện thủ tục hành chính giao đất, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng, lựa chọn nhà đầu tư dự án NƠXH theo hướng rút gọn, bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện, công khai.

"Trong tương lai, TP sẽ có nhiều dự án mới được khởi công, phê duyệt và chấp thuận chủ trương đầu tư, tạo đà để mở rộng nguồn cung trong những năm tiếp theo.

Đề nghị công ty tập trung nguồn lực hoàn thành tốt dự án HUD Thủ Đức, đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án theo kế hoạch đề ra; tiếp tục đề xuất tham gia, thực hiện nhiều dự án NƠXH mới trên địa bàn TP" - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ.

Dự án nhà ở xã hội HUD Thủ Đức được khởi công trong sáng 19-8. Ảnh: NV

Tại buổi lễ, Thứ Trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh thông tin, dự án NƠXH HUD Thủ Đức là một trong những dự án đầu tiên được áp dụng Nghị quyết số 201.

Dự án nằm ở vị trí thuận lợi, có nhiều dịch vụ, tiện ích đồng bộ, sử dụng các giải pháp thiết kế thông minh, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường.

Thứ Trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu tại buổi lễ khởi công. Ảnh: NV

"Đối với các dự án NƠXH đã khởi công, đang triển khai đầu tư xây dựng, đã có kế hoạch hoàn thành trong năm 2025, đề nghị UBND TP thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư tập trung nguồn lực để thực hiện, quyết tâm hoàn thành ngay trong năm 2025.

Với các dự án đã lựa chọn chủ đầu tư, đề nghị khẩn trương bàn giao quỹ đất, thẩm định thiết kế, cấp phép xây dựng. Đồng thời đôn đốc các chủ đầu tư dự án thực hiện khởi công ngay trong năm 2025 để phấn đấu đạt chỉ tiêu hoàn thành 13.040 căn Thủ tướng giao.

TP cần tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch đô thị, quy hoạch khu công nghiệp, bảo đảm dành đủ quỹ đất cho phát triển NƠXH có vị trí phù hợp, thuận tiện, đồng bộ, kết nối hạ tầng để dễ dàng thu hút người dân và công nhân..." - Thứ Trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chỉ đạo.