Đề xuất người độc thân có thu nhập 20 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội 16/08/2025 14:26

(PLO)- Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi quy định điều kiện về thu nhập để được mua nhà ở xã hội theo hướng nâng mức thu nhập đối với người độc thân từ 15 triệu lên 20 triệu đồng/tháng.

TP.HCM dự kiến bổ sung quỹ đất 1.000 ha để làm nhà ở xã hội

Báo cáo tại Hội nghị sơ kết thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025 do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì sáng 16-8, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà cho biết theo Đề án của Chính phủ, đến năm 2030, Thành phố được giao xây dựng gần 200.000 căn nhà ở xã hội.

Thành phố đã chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 2021-2025, chỉ tiêu khoảng gần 20.000 căn. Giai đoạn 2026-2030 chỉ tiêu khoảng là 200.000 căn.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thành phố đã đầu tư xây dựng hoàn thành, đưa vào hơn 5.000 căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, kết quả này chưa đạt chỉ tiêu trong năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao cho Thành phố mới là khoảng 13.000 căn.

Hiện nay, trên địa bàn Thành phố đang thi công xây dựng 15 dự án với quy mô hơn 16.000 căn.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng cho biết thời gian tới, TP tập trung rà soát tổng thể quy hoạch các khu chức năng, dự báo quy mô dân số, xác định nhu cầu nhà ở xã hội để làm cơ sở quy hoạch, bố trí quỹ đất, dự kiến là hơn 1.000 ha đến năm 2030.

Cùng với đó, xây dựng nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư nhà ở xã hội từ nguồn ngân sách của TP; giao chủ đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị quyết 201 của Quốc hội và Nghị định 192 của Chính phủ.

Đồng thời, kiện toàn Quỹ Phát triển nhà ở Thành phố, đảm bảo hoạt động công khai, minh bạch, hiệu quả, đủ nguồn vốn cho các đối tượng vay vốn tạo lập nhà ở.

Đặc biệt, xử lý, tháo gỡ ngay những vướng mắc, khó khăn đang tồn tại như lựa chọn chủ đầu tư, đấu thầu, thủ tục đầu tư xây dựng, xác định giá bán, giá cho thuê mua theo thứ tự ưu tiên.

Trong khi đó, Hải Phòng được giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội đến 2030 là 49.400 căn: giai đoạn 2021-2025 là 16.555 căn; giai đoạn 2026-2030 là 32.845 căn.

Năm 2025, Hải Phòng đang triển khai xây dựng 20.351 căn; 7 tháng đầu năm đã hoàn thành 5.160 căn. 5 tháng cuối năm, dự kiến hoàn thành đưa thêm 5.625 căn.

Như vậy, cả giai đoạn 2021-2025, Hải Phòng dự kiến hoàn thành 16.689 căn, đạt và vượt chỉ tiêu Chính phủ giao cho là 16.555 căn.

Về kinh nghiệm, Lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng cho biết đã đưa việc xây dựng nhà ở xã hội vào kịch bản tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội. Kịch bản này cũng chỉ ra thời gian hoàn thành hồ sơ thủ tục, thời gian khởi công từng dự án và thời gian hoàn thành từng dự án.

Đặc biệt, Hải Phòng đã xây dựng phần mềm theo dõi về tiến độ, có thể đánh giá từng tuần, từng tháng mỗi dự án.

Về kiến nghị, Hải Phòng kiến nghị tăng mức thu nhập tối đa được mua nhà ở xã hội hoặc giao địa phương được chủ động quyết định mức thu nhập này, tương tự như cơ chế đã áp dụng đối với điều kiện nhà ở để phù hợp hơn với thực tế.

Bởi, mức thu nhập này hiện khiến nhiều công nhân, chuyên gia có thu nhập nhỉnh hơn một chút khó tiếp cận nhà ở thương mại và không được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Đề xuất nâng điều kiện về thu nhập từ 15 triệu lên 20 triệu đồng/tháng

Để tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật phù hợp với điều kiện thực tiễn, tạo điều kiện cho các đối tượng trong việc tiếp cận chính sách nhà ở xã hội, báo cáo tại hội nghị, Bộ Xây dựng kiến nghị sửa đổi một số quy định tại Nghị định số 100 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội theo hình thức rút gọn.

Cụ thể, sửa đổi quy định điều kiện về thu nhập để được mua, thuê mua nhà ở xã hội theo hướng nâng điều kiện về thu nhập đối với người độc thân từ 15 triệu lên 20 triệu đồng/tháng.

Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn thì nâng tổng thu nhập 2 vợ chồng từ 30 triệu lên 40 triệu đồng/tháng tính theo bảng tiền công, tiền lương.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh trình bày báo cáo về thực hiện nhà ở xã hội tại hội nghị. Ảnh: VGP

Song song với đó, sửa đổi quy định xác nhận điều kiện thu nhập để mua, thuê mua nhà ở xã hội đối với trường hợp đối tượng không có hợp đồng lao động theo hướng giao Công an cấp xã xác nhận trên cơ sở dữ liệu về dân cư.

Ngoài ra, sửa đổi quy định lãi suất cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội theo hướng nghiên cứu giảm lãi suất vay vốn ưu đãi mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Đồng tình với đề xuất của Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh đề nghị Chính phủ giao cơ quan công an xác nhận thu nhập cho các đối tượng không có hợp đồng lao động trong vòng 7 ngày.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện cũng cho rằng việc giao công an xác nhận đối tượng lao động phi chính thức là hợp lý. Ngoài ra, ông Diện cho biết chi phí sống ở Quảng Ninh đắt đỏ, thường cao hơn mặt bằng chung. Vì thế, nếu địa phương được quyền quyết định xét cho các đối tượng xã hội có mức thu nhập ở mức cao hơn trần Trung ương quy định thì sẽ tháo gỡ được rất nhiều cho Quảng Ninh.