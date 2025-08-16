Xây nhà ở xã hội phải đa dạng phân khúc và đảm bảo hạ tầng thiết yếu 16/08/2025 09:49

(PLO)- Nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của việc phát triển nhà ở xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, xây nhà ở xã hội phải đa dạng phân khúc, đảm bảo các hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện...

Sáng 16-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng năm 2025 và kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm 2025.

Phát biểu mở đầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết xuyên suốt quá trình phát triển nhanh và bền vững đất nước, Đảng, Nhà nước xác định không hy sinh công bằng tiến bộ xã hội, an sinh xã hội, môi trường để lấy tăng trưởng đơn thuần.

Trong đó, việc đảm bảo mỗi người dân đều có chỗ ở để an cư, lạc nghiệp là vấn đề lớn. Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, đến nay, chúng ta đã hoàn thành giải quyết nhà ở cho người có công với cách mạng và đang thực hiện hiệu quả việc xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.

Cùng với đó, Thủ tướng đã phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 và gần đây bổ sung thêm đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức khó khăn về nhà ở. Đặc biệt, trong năm 2025 phải xây dựng 100.000 căn.

Thủ tướng cho biết tại Quyết định 444, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu số căn hộ các địa phương phải hoàn thành giai đoạn 2025 - 2030 là 995.445 căn hộ; trong đó năm 2025 là 100.275 căn hộ.

Chính phủ cũng ban hành 2 Nghị quyết; 12 chỉ thị, quyết định, công điện và tổ chức 2 hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội; trình Quốc hội ban hành Nghị quyết tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn về thể chế phát triển nhà ở xã hội, đồng thời ban hành Nghị quyết của Chính phủ quy định chi tiết thực hiện Nghị quyết của Quốc hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025. Ảnh: VGP

Đến nay, cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 633.559 căn. Trong đó 146 dự án hoàn thành, quy mô 103.717 căn; 144 dự án đang triển khai với quy mô 127.261 căn; 402 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 402.581 căn.

Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 59,6% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án là đầu tư xây dựng khoảng 1.062.200 căn hộ nhà ở xã hội đến năm 2030.

Nhấn mạnh kết quả ban đầu là đáng khích lệ, song để hoàn thành mục tiêu của đề án thì còn nhiều việc phải làm, Thủ tướng yêu cầu các đại biểu thẳng thắn đánh giá tình hình, kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế. Nhất là về hoàn thiện thể chế, phương pháp tổ chức thực hiện...

Chia sẻ mô hình khu nhà ở xã hội tại đô thị mới An Vân Dương của TP Huế, Thủ tướng lưu ý việc xây dựng nhà ở xã hội phải đa dạng phân khúc, hình thức mua, thuê mua. Và nhà ở xã hội phải đảm bảo các hạ tầng thiết yếu về giao thông, điện, viễn thông, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, hạ tầng văn hoá, y tế, giáo dục…