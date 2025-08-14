Nhà ở cách xa nơi làm việc, cán bộ ở Vĩnh Long có được hỗ trợ nhà ở xã hội? 14/08/2025 09:55

(PLO)- Tỉnh Vĩnh Long đang lấy ý kiến dự thảo quy định hỗ trợ nhà ở xã hội cho người có nhà cách nơi làm việc từ 30 km trở lên, áp dụng theo pháp luật hiện hành.

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định chi tiết về trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc sẽ được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Theo dự thảo, các đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định nếu đã có nhà ở thuộc sở hữu nhưng cách xa nơi làm việc từ 30 km trở lên (tính theo tuyến đường bộ giao thông ngắn nhất) sẽ được xem là đủ điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ.

Khoảng cách được xác định bằng bản đồ số (Google Map) hoặc cột mốc cây số (Km) và phải được cơ quan, đơn vị của người mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội xác nhận theo biểu mẫu kèm theo quyết định.

Khu nhà ở xã hội phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, và đề xuất sửa đổi khi cần thiết. Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp xác minh thông tin nhà ở, xác nhận khoảng cách theo quy định.

Người có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội phải tự xác định đảm bảo đúng quy định trước khi đăng ký. Nếu sau khi mua hoặc thuê mua bị phát hiện không đủ điều kiện, nhà ở xã hội sẽ bị thu hồi và người vi phạm phải chịu trách nhiệm theo pháp luật.

Dự thảo được lấy ý kiến rộng rãi từ ngày 13 đến 23-8-2025. Ý kiến góp ý gửi về Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (số 80 Trần Phú, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) hoặc email: sxaydung@vinhlong.gov.vn.