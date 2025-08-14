Nhà ở cách xa nơi làm việc, cán bộ ở Vĩnh Long có được hỗ trợ nhà ở xã hội?

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định chi tiết về trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc sẽ được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.
Theo dự thảo, các đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định nếu đã có nhà ở thuộc sở hữu nhưng cách xa nơi làm việc từ 30 km trở lên (tính theo tuyến đường bộ giao thông ngắn nhất) sẽ được xem là đủ điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ.
Khoảng cách được xác định bằng bản đồ số (Google Map) hoặc cột mốc cây số (Km) và phải được cơ quan, đơn vị của người mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội xác nhận theo biểu mẫu kèm theo quyết định.
UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, và đề xuất sửa đổi khi cần thiết. Các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp xác minh thông tin nhà ở, xác nhận khoảng cách theo quy định.
Người có nhu cầu mua, thuê mua nhà ở xã hội phải tự xác định đảm bảo đúng quy định trước khi đăng ký. Nếu sau khi mua hoặc thuê mua bị phát hiện không đủ điều kiện, nhà ở xã hội sẽ bị thu hồi và người vi phạm phải chịu trách nhiệm theo pháp luật.
Dự thảo được lấy ý kiến rộng rãi từ ngày 13 đến 23-8-2025. Ý kiến góp ý gửi về Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long (số 80 Trần Phú, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) hoặc email: sxaydung@vinhlong.gov.vn.
Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện 2.415 căn nhà ở xã hội (Bến Tre 240 căn, Vĩnh Long 736 căn, Trà Vinh 1.439 căn)
Hiện nay, tỉnh đã triển khai 10 dự án, với tổng quy mô 5.615 căn; trong đó, 6 dự án, quy mô 3.345 căn đã được cấp phép để khởi công xây dựng, các dự án còn lại cũng đã có nhà đầu tư thực hiện.
Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai hoàn thành 1.199 căn, đạt gần 50% chỉ tiêu được giao
Tuy nhiên các nhà đầu tư dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn về nguồn tài chính, khó khăn trong việc bán nhà ở, dẫn đến một số dự án đã gia hạn, giãn tiến độ theo quy định nhưng vẫn chưa hoàn thành công tác đầu tư xây dựng; giá một số mặt hàng vật liệu xây dựng tăng (cát, đá,...) làm ảnh hưởng đến các dự án nhà ở, chủ yếu là các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.
Việc tiếp cận vay gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỉ đồng: 2 chủ đầu tư nhà ở xã hội đã được tỉnh công bố danh mục dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân có nhu cầu vay vốn vẫn chưa được xem xét. Lý do, các chủ đầu tư đang vướng nhóm nợ nên chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chí của Ngân hàng để được vay vốn ưu đãi theo Nghị quyết số 33/2023 của Chính phủ.