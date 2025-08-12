Sau sự cố 13 trụ điện ngã trên biển ở Vĩnh Long, yêu cầu chuyển sang cáp ngầm 12/08/2025 09:30

(PLO)- Giám đốc Sở Công thương Vĩnh Long đã yêu cầu chuyển tuyến cáp nổi liên kết điện gió Thạnh Hải 1 thành cáp ngầm sau sự cố 13 trụ điện ngã trên biển để đảm bảo an toàn và mỹ quan khu vực biển

Ngày 12-8, ông Trần Quốc Tuấn, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long, cho biết đã yêu cầu chủ đầu tư Nhà máy điện gió khẩn trương nghiên cứu phương án chuyển đổi hệ thống dẫn điện từ cáp nổi sang cáp ngầm, sau sự cố nhiều trụ điện ngã trên biển.

Theo báo cáo của Công ty Cố phần Tân Hoàn Cầu Bến Tre, vào lúc 16 giờ 00 ngày 9-8, do thời tiết thay đổi, gió đột ngột lên mạnh trong lúc đội vận hành đang tiến hành công tác bảo trì bảo dưỡng, kéo 01 đoạn đường dây cáp quang phía dưới. Có thể do trong quá trình kéo dây sóng gió mạnh lên bất ngờ khiến tàu giật mạnh làm căng dây cộng với gió lớn làm rung lắc nghiêng đổ 1 cột vị trí trụ 12 - Thạnh Hải 1.

Các trụ liên kết với nhau bằng dây dẫn nên khi trụ 12 ngã ra hướng phía ngoài kéo theo nghiêng đổ tiếp từ vị trí 11 đến vị trí đấu nối trong bờ (vị trí 0).

Nhiều trụ điện bị ngã trên biển. Ảnh: Cắt từ clip

Tổng số trụ gãy 11 trụ ngoài biển và 2 trụ trên bờ.

Trong quá trình thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng, đội vận hành luôn tuân thủ các quy trình đảm bảo an toàn lao động và phương án thi công đảm bảo an toàn, nên khi nghiêng đổ không gây ảnh hưởng gì liên quan đến người và phương tiện.

Ông Tuấn cho biết đây là sự cố đường dây 22kV, không phải trụ điện gió. Ông đã đã cử đoàn cán bộ lãnh đạo Sở và cán bộ kỹ thuật xuống hiện trường để phối hợp với Nhà đầu tư khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất

Đồng thời yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương nghiên cứu thay tuyến cáp nổi bằng cáp ngầm dẫn điện từ trụ điện gió vào bờ, nhằm đảm bảo an toàn và giữ gìn mỹ quan khu vực biển.