Kiến nghị cho 5 dự án điện gió lớn ở Gia Lai vận hành thương mại 13/02/2025 15:47

Ngày 13-2, nguồn tin PLO cho biết UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư giải quyết vướng mắc tại năm dự án điện gió lớn trên địa bàn tỉnh này đã hoàn thành nhưng chưa vận hành thương mại.

Năm dự án gồm các nhà máy điện Chơ Long, điện gió Yang Trung, điện gió Ia Pếch, điện gió Phát triển Miền Núi, điện gió Chế biến Tây Nguyên. Năm dự án này có tổng mức đầu tư gần 20.000 tỉ đồng.

Một dự án điện gió tại Gia Lai đã hoàn thành nhưng chưa vận hành thương mại. Ảnh: LK.

UBND tỉnh Gia Lai kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm kiểm tra công tác nghiệm thu, cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với các dự án điện gió này.

Như PLO đã thông tin, sau khi ban hành kết luận thanh tra ngày 19-7-2024, Thanh tra Chính phủ đã cung cấp thông tin năm dự án điện gió ở Gia Lai đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định do có một số vi phạm trong quá trình đầu tư, triển khai dự án.

Đó là ba dự án tại huyện Kông Chro gồm điện gió Hưng Hải Gia Lai do Công ty CP Đầu tư và phát triển phong điện Gia Lai làm chủ đầu tư; điện gió Chơ Long do Công ty CP Phong điện Chơ Long làm chủ đầu tư; điện gió Yang Trung do Công ty CP Phong điện Yang Trung làm chủ đầu tư.

Hai dự án tại huyện Chư Prông là điện gió Phát triển Miền núi do Công ty CP Điện gió Chư Prông Gia Lai làm chủ đầu tư và điện gió Chế biến Tây nguyên do Công ty CP Năng lượng gió Chư Prông Gia Lai làm chủ đầu tư,