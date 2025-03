Bản tin trưa 16-3: Chồng giết vợ nghi do ghen tuông; 5 ca tử vong do sởi, Bộ Y tế họp khẩn 16/03/2025 12:00

(PLO)- 2 xe máy đối đầu trong đêm khiến 2 người thương vong; Chồng giết vợ nghi do ghen tuông; Hoa hậu Thùy Tiên thừa nhận đã sai trong quảng cáo kẹo rau củ Kera; 5 ca tử vong do sởi, Bộ Y tế họp khẩn; Công an TP.HCM sẽ đổi giấy phép lái xe cho người dân tại phường, xã, thị trấn từ 17-3.