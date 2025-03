Hoàn thành lao lắp dầm cầu Tân Bửu trên Vành đai 3 qua Long An 15/03/2025 16:26

(PLO)-Công tác lao lắp dầm Super T tại cầu vượt Tân Bửu trên Vành đai 3 TP.HCM qua Long An diễn ra an toàn, nhanh chóng mà không gây ùn tắc.

Ngày 15-3, công tác lao lắp dầm Super T tại cầu vượt Tân Bửu (xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, Long An), một hạng mục quan trọng của tuyến Vành đai 3 TP.HCM qua Long An đã diễn ra an toàn, nhanh chóng.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm, hệ thống giàn cẩu và xe chở dầm đã sẵn sàng. Đến 8h30, lực lượng chức năng thiết lập hàng rào chặn phương tiện qua cầu, đảm bảo điều kiện thi công thuận lợi. Chỉ hơn 10 phút sau, dầm Super T đầu tiên được lắp đặt thành công lên trụ T24 - T25.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đảm bảo thi công cho việc lao lắp dầm cầu vượt Tân Bửu. Ảnh: CTV

Với tốc độ thi công mỗi dầm chỉ khoảng 15 phút, việc lao lắp không gây ùn ứ giao thông, dù tuyến đường tỉnh 830C vốn có lưu lượng xe cộ lớn từ miền Tây đi TP.HCM và ngược lại.

Theo đại diện Công ty CP Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO (đơn vị thi công dự án) hiện cầu Tân Bửu chỉ còn hai nhịp dầm nữa là hoàn tất. Đây là cột mốc quan trọng, góp phần đẩy nhanh tiến độ chung của Vành đai 3 đoạn qua Long An.

Nút giao cầu Tân Bửu với Vành đai 3 qua Long An. Ảnh: HUỲNH DU

Dự án Vành đai 3 tại Long An bao gồm ba gói thầu lớn. Tại gói XL-02 nơi có cầu vượt Tân Bửu đang đạt 63% tiến độ, hiện có 10 mũi thi công đang đồng loạt triển khai các hạng mục như bệ mố, trụ cầu, đúc và lao lắp dầm, đổ bê tông bản mặt cầu.

Trong khi đó, gói XL-01, bao gồm tuyến cao tốc chính, hiện hoàn thành khoảng 58% với các công tác xử lý nền đất yếu, dỡ tải, đắp nền và trải cấp phối đá dăm.

Nút giao kết nối Vành đai 3 với cao tốc Bến Lức - Long Thành đạt 79% khối lượng. Ảnh: HD

Ở gói XL-03 hiện thi công nút giao kết nối cao tốc Bến Lức – Long Thành đang ở mức 79%. Tại đây, một số hạng mục như cầu vượt, cầu quay đầu, lắp lan can và chuẩn bị thảm nhựa mặt cầu đang gấp rút triển khai. Đặc biệt, nhánh RampA dài 250m đã được thông xe thí điểm, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc kết nối tuyến cao tốc.

Theo ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Long An, tổng tiến độ dự án Vành đai 3 qua địa bàn tỉnh hiện đạt trên 65%. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị thi công, cơ quan quản lý và lực lượng điều phối giao thông, tiến độ công trình được đảm bảo theo kế hoạch.

Trong thời gian tới, các nhà thầu sẽ tiếp tục tăng cường nhân lực, thiết bị để hoàn thành các hạng mục quan trọng, hướng tới mục tiêu đưa dự án vào khai thác đúng lộ trình.

Công trình Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Long An đang tăng tốc, cả ba gói thầu được các công nhân tích cực thi công. Ảnh: HD

Dự án Vành đai 3 qua Long An không chỉ giúp kết nối các tuyến cao tốc huyết mạch như Bến Lức – Long Thành và TP.HCM – Trung Lương mà còn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của khu vực. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần giảm tải áp lực giao thông cho TP.HCM, tạo động lực phát triển cho các tỉnh lân cận.