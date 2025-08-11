Đà Nẵng tìm chủ đầu tư không qua đấu thầu dự án nhà ở xã hội hơn 1.200 tỉ 11/08/2025 13:03

(PLO)- TP Đà Nẵng sẽ giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu dự án nhà ở xã hội tại phường Ngũ Hành Sơn, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.200 tỉ đồng.

Ngày 11-8, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng Lê Văn Tuấn đã ký Thông báo về việc công khai văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và tiếp nhận hồ sơ đề nghị giao chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại khu đất A2-4 (đường Ngũ Hành Sơn và đường dẫn lên cầu Tiên Sơn, phường Ngũ Hành Sơn).

Dự án được đầu tư xây dựng trên diện tích đất hơn 7.000m2, tối đa 31 tầng với khoảng 831 căn hộ. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án nhà ở xã hội này là hơn 1.225 tỉ đồng. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng hơn 2,6 tỉ đồng.

Một dự án nhà ở xã hội tại Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Theo Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 24-6-2025 của UBND TP quy định, hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu theo quy định của pháp luật về nhà ở, đất đai khi có từ hai nhà đầu tư trở lên quan tâm dự án.

Tuy nhiên, theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 5 Nghị quyết 201/2025 của Quốc hội và khoản 2 điều 6 Nghị định 192/2025 của Chính phủ, TP Đà Nẵng sẽ giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu đối với dự án nhà ở xã hội này.

Nhà đầu tư quan tâm gửi hồ sơ đề nghị giao chủ đầu tư dự án đến Sở Xây dựng TP Đà Nẵng từ ngày 12-8 đến hết ngày 10-9-2025, thông qua Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Đà Nẵng (24 Trần Phú, phường Hải Châu).

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định, trình UBND TP ban hành quyết định giao chủ đầu tư theo quy định.