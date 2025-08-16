Thủ tướng đồng ý với đề xuất nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội 16/08/2025 14:46

(PLO)- Cơ bản đồng ý đề xuất của Bộ Xây dựng về nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi theo trình tự rút gọn.

Sáng 16-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm 2025.

Trình Chính phủ dự thảo Nghị định về quỹ nhà ở quốc gia trước 20-8

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá từ sau Hội nghị toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội hồi tháng 3, các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là Bộ Xây dựng, đã quyết liệt vào cuộc.

Cả nước có 692 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 633.559 căn. Trong đó, 146 dự án hoàn thành với quy mô 103.717 căn; 144 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 127.261 căn; 402 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 402.581 căn.

Số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt gần 60% so với chỉ tiêu đặt ra tại Đề án.

Trong 7 tháng năm nay, đã hoàn thành 36.962 (đạt 37%). Dự kiến đến hết năm 2025, sẽ hoàn thành thêm 36.700 căn, nâng tổng số lên 73.671 căn, đạt 73%.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm. Ảnh: VGP

Thủ tướng khẳng định đây là những kết quả đáng ghi nhận, biểu dương. Tuy nhiên, nhu cầu về nhà ở xã hội ở các địa phương rất lớn, đặc biệt là ở Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng... nhưng việc thực hiện chương trình vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn, vướng mắc.

Kết quả triển khai ở nhiều địa phương còn chậm; việc giải ngân nguồn vốn tín dụng ưu đãi 120.000 tỉ đồng cho nhà ở xã hội còn chậm; các doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội khó khăn trong tiếp cận đất đai, thủ tục đầu tư xây dựng, chỉ định thầu, tín dụng, chính sách ưu đãi...

Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm - "những việc cần làm ngay".

Theo đó, tập trung rà soát, thống kê cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gặp khó khăn về chỗ ở, đi lại do quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Tập trung rà soát lại các chính sách liên quan tiếp cận vốn, mua, xây dựng nhà ở xã hội, cắt bỏ thủ tục hành chính rườm rà.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng, trình Chính phủ dự thảo Nghị định về quỹ nhà ở quốc gia, hoàn thành trước ngày 20-8.

NHNN tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan quyết liệt thúc đẩy giải ngân Chương trình tín dụng 120 nghìn tỉ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang.

Bố trí gói tín dụng ưu đãi đối với nhóm đối tượng cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động của quá trình sắp xếp tổ chức, bộ máy và đối tượng trẻ tuổi để mua, thuê mua, thuê nhà ở.

Thủ tướng đồng ý với đề xuất nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà xã hội

Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội của địa phương do bí thư hoặc chủ tịch UBND làm trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

Ngoài ra, các địa phương phải đôn đốc các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc dự án để khởi công ngay trong năm 2025.

Thủ tướng cơ bản đồng ý đề xuất của Bộ Xây dựng về nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội theo hướng phù hợp hơn. Ảnh: VGP

Cùng với đó, tổ chức thực hiện ngay những quy định tại Nghị quyết số 201 thí điểm một số chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội; thực hiện ngay việc cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính; không ban hành các quy định làm phát sinh điều kiện, tiêu chí giao chủ đầu tư, phát sinh thủ tục hành chính gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân; các thủ tục hành chính đối với dự án nhà ở xã hội phải được thực hiện theo "luồng xanh", "luồng ưu tiên".

Bên cạnh đó, xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc đang tồn đọng như: lựa chọn chủ đầu tư; đấu thầu, thủ tục đầu tư xây dựng; xác định giá bán, giá thuê mua...

Đặc biệt, Thủ tướng cơ bản đồng ý đề xuất của Bộ Xây dựng về nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội theo hướng phù hợp hơn. Ông giao Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi theo trình tự rút gọn Nghị định số 100 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.