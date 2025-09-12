TP.HCM: Người đi làm xa sẽ được xem xét hỗ trợ nhà ở xã hội 12/09/2025 19:24

(PLO)- Người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng thuộc phường cách nơi làm việc từ 14,5 km trở lên sẽ được xem xét hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Ngày 12-9, UBND TP.HCM ban hành Quyết định quy định về trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa nơi làm việc sẽ được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn TP.HCM.



Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1-10-2025 đến hết ngày 31-5-2030.

Người có nhà ở thuộc sở hữu của mình thuộc phường cách địa điểm làm việc từ 14,5 km trở lên sẽ được xem xét hỗ trợ về nhà ở xã hội. Ảnh: NC

Theo đó, đối tượng áp dụng là đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đến phát triển, quản lý, sử dụng, sở hữu nhà ở xã hội.

Quy định chi tiết trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng cách xa địa điểm làm việc được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội như sau:

Trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình thuộc phường cách địa điểm làm việc từ 14,5 km trở lên (chênh lệch không quá 0,5 km). Đồng thời trường hợp này phải đảm bảo khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đến địa điểm làm việc gần hơn khoảng cách từ nhà ở hiện tại đến địa điểm làm việc.

Trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình thuộc xã cách địa điểm làm việc từ 20 km trở lên (chênh lệch không quá 0,5 km). Đồng thời trường hợp này phải đảm bảo khoảng cách từ dự án nhà ở xã hội đến địa điểm làm việc gần hơn khoảng cách từ nhà ở hiện tại đến địa điểm làm việc.

Trường hợp người có nhà ở thuộc sở hữu của mình thuộc Đặc khu Côn Đảo thì không được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội tại Đặc khu Côn Đảo. Ngoại trừ trường hợp có nhà ở thuộc sở hữu của mình thuộc Đặc khu Côn Đảo nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người thấp hơn 15 m2 sàn/người.

UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các phường, xã, đặc khu hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổng hợp, báo cáo UBND TP việc thực hiện quy định này.

Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua nhà ở xã hội đảm bảo đối tượng, điều kiện theo quy định này và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.