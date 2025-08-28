Cơ hội rộng mở cho người mua nhà ở xã hội nếu nới ngưỡng thu nhập 28/08/2025 06:26

(PLO)- Thủ tướng đồng ý nâng ngưỡng thu nhập mua nhà ở xã hội, điều này mở ra cơ hội giúp người dân dễ tiếp cận hơn và thúc đẩy thị trường nhà ở cho người thu nhập thấp.

Tại Hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm, Bộ Xây dựng đã kiến nghị nâng điều kiện thu nhập đối với người độc thân từ 15 triệu lên 20 triệu đồng/tháng, hộ gia đình từ 30 triệu lên 40 triệu đồng/tháng để được mua, thuê mua nhà ở xã hội.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã cơ bản đồng ý với các đề xuất, kiến nghị của Bộ Xây dựng, trong đó có nội dung nâng ngưỡng thu nhập nhằm bảo đảm chính sách phù hợp hơn với tình hình thực tế.

Mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc NHNN Khu vực 2, cho rằng sự điều chỉnh là cần thiết và mang tính thực tế cao.

Theo ông Lệnh, ngoài việc tăng nguồn cung, cải cách thủ tục hành chính, điều chỉnh giá nhà và phát triển hạ tầng giao thông thì việc nới ngưỡng thu nhập sẽ trực tiếp mở rộng khả năng tiếp cận chính sách. Đặc biệt là với người dân tại các đô thị lớn như TP.HCM hay vùng Đông Nam bộ, nơi nhu cầu nhà ở rất cao và giá cả, chi phí sinh hoạt cũng vượt trội so với mặt bằng chung cả nước.

Từ góc độ chính sách, sự điều chỉnh này giúp đưa chương trình nhà ở xã hội đi vào thực tiễn một cách hiệu quả hơn. Người dân thuộc diện chính sách sẽ có thêm cơ hội tiếp cận, trong khi phạm vi thụ hưởng cũng được mở rộng.

Đặc biệt, khi thu nhập hợp pháp được nâng ngưỡng, người dân sẽ có thêm khả năng cân đối tài chính để vừa đảm bảo đời sống, vừa đáp ứng nghĩa vụ trả nợ vay mua nhà.

Ngân hàng đẩy mạnh cho vay mua nhà ở xã hội, hỗ trợ người thu nhập thấp an cư. Ảnh: T.L

Ông Lệnh nhấn mạnh: “Ở góc độ tài chính cá nhân, khi mức thu nhập tăng thêm, phần chênh lệch sau chi phí sinh hoạt sẽ là cơ sở quan trọng để người dân chi trả nợ vay, cả gốc và lãi định kỳ. Đây không chỉ là điều kiện thuận lợi cho người vay, mà còn là cơ sở để ngân hàng mạnh dạn giải ngân các gói tín dụng ưu đãi dành cho nhà ở xã hội”.

Thúc đẩy gói tín dụng ưu đãi

Theo ông Lệnh, chương trình tín dụng ưu đãi cho nhà ở xã hội đã có bước triển khai cụ thể. Gói tín dụng 120.000 tỉ đồng do các ngân hàng thương mại đăng ký đến nay đã nâng quy mô lên 145.000 tỉ đồng.

Tại TP.HCM và tỉnh Đồng Nai, con số giải ngân đến nay đạt hơn 381 tỉ đồng, trong đó cho chủ đầu tư dự án đạt 311,51 tỉ đồng và khách hàng cá nhân đạt 69,75 tỉ đồng với 115 trường hợp.

Dù vậy, giới chuyên gia cho rằng mức giải ngân này vẫn còn khá khiêm tốn so với nhu cầu. Các yếu tố then chốt ảnh hưởng trực tiếp gồm nguồn cung dự án, giá bán, thu nhập thực tế của người dân và công tác thông tin truyền thông.

Trong bối cảnh đó, việc điều chỉnh điều kiện về thu nhập được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích, thúc đẩy tín dụng nhà ở xã hội tăng tốc trong thời gian tới.

Từ phía ngân hàng, nhiều tổ chức tín dụng đang chủ động tung ra các gói ưu đãi lãi suất dành cho nhóm khách hàng trọng tâm.

Ông Nguyễn Việt Anh, Phó tổng giám đốc TPBank cho biết: “Chúng tôi đã thiết kế các gói lãi suất ưu đãi cho khách hàng dưới 35 tuổi, doanh nghiệp vừa và nhỏ, người mua nhà ở xã hội cũng như khách hàng cá nhân cần phục hồi sản xuất hoặc tiêu dùng. Mục tiêu là đảm bảo người dân tiếp cận tín dụng một cách minh bạch, thuận lợi và an toàn”.

Trong khi đó, Agribank được xem là ngân hàng tích cực nhất trong triển khai cho vay nhà ở xã hội.

Ông Phạm Toàn Vượng, Tổng giám đốc Agribank cho biết: "Tính đến 31-5 vừa qua, ngân hàng đã phê duyệt 16 dự án với tổng số tiền 4.814 tỉ đồng. Tính lũy kế, Agribank đã giải ngân hơn 1.398 tỉ đồng, dư nợ đạt hơn 1.149 tỉ đồng, hỗ trợ cho hơn 300 khách hàng cá nhân".

Theo các chuyên gia, sự phối hợp đồng bộ giữa việc điều chỉnh chính sách (nới ngưỡng thu nhập), kiểm soát giá bán, cùng với nguồn vốn tín dụng ưu đãi của ngân hàng sẽ góp phần thúc đẩy hoàn thành Đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030.

Nếu các điểm nghẽn được tháo gỡ đồng loạt, thị trường sẽ chứng kiến sự cải thiện rõ rệt cả về nguồn cung lẫn khả năng tiếp cận của người dân, nhất là các nhóm thu nhập trung bình thấp.

Nhìn về dài hạn, chính sách này không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu an cư, mà còn lan tỏa tác động tích cực tới nền kinh tế như kích thích thị trường bất động sản hồi phục lành mạnh, thúc đẩy ngành xây dựng và các ngành phụ trợ, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng đề xuất điều chỉnh ngưỡng thu nhập để mua, thuê mua nhà ở xã hội, cùng với sự đồng thuận của Chính phủ và sự vào cuộc của hệ thống ngân hàng, đang mở ra hướng đi linh hoạt, sát thực tiễn.

Đây được kỳ vọng sẽ là bước chuyển quan trọng, giúp chương trình nhà ở xã hội không chỉ nằm trên giấy, mà thật sự đi vào đời sống, mang lại cơ hội an cư bền vững cho hàng triệu người dân.