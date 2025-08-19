Cà Mau khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô hơn 1.200 căn hộ 19/08/2025 17:38

(PLO)- Dự án nhà ở xã hội vừa khởi công tại Cà Mau tạo chỗ ở cho 5.000 người thu nhập thấp.

(PLO)- Sáng 19-8, Tập đoàn T&T Group đã phối hợp cùng UBND tỉnh Cà Mau khởi công dự án nhà ở xã hội tại phường An Xuyên, TP Cà Mau. Dự án có quy mô hơn 1.200 căn hộ, góp phần giải quyết nhu cầu an cư cho gần 5.000 người dân thu nhập thấp.

Khởi công dự án 1.200 nhà ở xã hội tại Cà Mau. Ảnh: CTV

Dự án nhà ở xã hội (NOXH) tại phường An Xuyên thuộc Khu đô thị T&T Cà Mau, có tổng diện tích 2,05 ha. Công trình được xây dựng với 5 khối nhà cao 10 tầng, cung ứng 1.241 căn hộ. Trong giai đoạn 1, chủ đầu tư sẽ triển khai tòa nhà đầu tiên với quy mô 210 căn hộ.

Đây là một trong 22 công trình NOXH được đồng loạt khởi công trên cả nước, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Dự án này là bước tiến quan trọng trong việc hiện thực hóa Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NOXH) cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ.

Riêng tại Cà Mau, tỉnh được giao chỉ tiêu xây dựng 4.800 căn NOXH đến năm 2030. Với quy mô hơn 1.200 căn, dự án này sẽ đóng góp đáng kể, giúp địa phương tiến gần hơn đến mục tiêu.

Phối cảnh dự án.

Khi hoàn thành, dự án không chỉ giải quyết nhu cầu an cư cho người thu nhập thấp mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội và định hình diện mạo đô thị hiện đại tại khu vực trung tâm Cà Mau.

Dịp khởi công này, UBND tỉnh Cà Mau đã trao Bằng khen cho Tập đoàn T&T Group và Công ty TNHH T&T Land Cà Mau vì đã tích cực triển khai chương trình nhà ở xã hội tại địa phương.