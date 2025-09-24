Ông lớn ngành giải khát cam kết sẽ đầu tư phát triển bền vững tại Việt Nam 24/09/2025 17:31

(PLO)- Coca-Cola bày tỏ quyết tâm phát triển kinh tế bền vững thông qua việc xây dựng nhà máy xanh và các dự án môi trường khác.

Thông tin từ Tập đoàn Coca-Cola cho biết, vào ngày 23-9, trong cuộc gặp gỡ lãnh đạo Chính phủ Việt Nam tại New York, nhân chuyến dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80, kết hợp các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Lương Cường, đơn vị này đã bày tỏ cam kết sẽ phát triển bền vững tại Việt Nam.

Tại buổi gặp gỡ, Ông Michael Goltzman, Phó Chủ tịch Cấp cao, Chính sách Toàn cầu và Phát triển Bền vững của Coca-Cola cho biết, đơn vị này đã hoạt động hơn 31 năm tại Việt Nam. Ước tính đơn vị này đang tạo ra 4.000 việc làm trực tiếp và khoảng 20.000 việc làm gián tiếp trên toàn quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp ông Michael Goltzman, Phó Chủ tịch Cấp cao, Chính sách Toàn cầu và Phát triển Bền vững của Coca‑ Cola trong buổi Chủ tịch nước tiếp các doanh nghiệp hàng đầu Mỹ, hôm 23/9, tại New York. Ảnh: BTC

Đáng chú ý, trong kế hoạch phát triển tại Việt Nam, Coca-Cola bày tỏ quyết tâm phát triển kinh tế bền vững thông qua việc xây dựng nhà máy xanh và các dự án môi trường khác.

Ông Michael Goltzman thông tin, tháng 7 vừa qua, đơn vị này đã khánh thành nhà máy sản xuất trị giá 136 triệu USD tại khu công nghiệp Phú An Thạnh, Tỉnh Tây Ninh.

Đáng chú ý, đây là nhà máy đầu tiên tại Việt nam đạt chứng nhận công trình xanh Leed Gold nhờ việc tích hợp nhiều giải pháp vững về năng lượng, làm mát và sử dụng năng lượng tái tạo.

Cũng theo vị này, từ năm 2015 đến năm 2025, đơn vị này đã đóng góp hàng triệu USD thông qua các gói tài trợ cho các dự án môi trường và cộng đồng.

Có thể kể đến như hợp tác phục hồi nguồn nước tại Vườn quốc gia Tràm Chim, triển khai hệ thống làm sạch sông ngòi Interceptor trên sông Cần Thơ cùng The Ocean Cleanup, hỗ trợ dự án thúc đẩy kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại huyện Cần Giờ…

Song song đó, một dự án hợp tác trị giá 15 triệu USD cùng Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) cũng được khởi xướng từ năm 2025 để cải thiện quản lý rác thải nhựa tại 9 quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Đại diện Coca-Cola cũng bày tỏ tin tưởng vào tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam và tái khẳng định sẽ tiếp tục cam kết phát triển bền vững tại đây.