Huế trải thảm đỏ đón 'đại bàng' công nghiệp xanh 19/09/2025 17:21

(PLO)- Hội thảo chiến lược về chuyển đổi xanh đã diễn ra tại TP. Huế, khẳng định cam kết mạnh mẽ của chính quyền trong việc thu hút đầu tư công nghiệp công nghiệp xanh.

Chiều 19-9, tại TP Huế đã diễn ra Hội thảo "Chuyển đổi Xanh và Chiến lược thu hút đầu tư công nghiệp tại TP. Huế", một sự kiện quan trọng nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng một TP Huế Xanh, phát triển công nghiệp bền vững song hành cùng bảo tồn di sản.

Hội thảo do UBND TP Huế phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ và Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Vietnam) tổ chức, thu hút hơn 150 đại biểu gồm lãnh đạo các bộ, ngành, chuyên gia kinh tế và đại diện 30 doanh nghiệp lớn.

Cam kết mạnh mẽ từ chính quyền

Phát biểu tại hội thảo, ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, nhấn mạnh rằng Huế đang đứng trước cơ hội vàng để định hình lại tương lai bằng một mô hình công nghiệp xanh, thông minh.

Ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND TP Huế. Ảnh: Q.ĐỊNH

"Đây không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là con đường duy nhất để chúng ta vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn được những giá trị văn hóa, môi trường vốn có của Cố đô", ông Phương khẳng định.

Lãnh đạo thành phố cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, từ việc hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng đến đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư minh bạch, công bằng.

Dẫn chứng cho nỗ lực này là dự án Khu phức hợp sản xuất lắp ráp Kim Long Motor Huế (vốn đầu tư 1 tỷ USD) – một biểu tượng cho xu hướng thu hút công nghiệp sạch, công nghệ cao của thành phố.

Bên cạnh đó, TP Huế sẽ tập trung quy hoạch các khu công nghiệp xanh, KCN sinh thái, ưu tiên quỹ đất cho nhà ở chuyên gia, công nhân và các dịch vụ phụ trợ, đồng thời đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông, cảng biển, hạ tầng số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chuyển đổi xanh là mệnh lệnh sống còn

PGS.TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, đã đưa ra một bức tranh toàn cảnh về bối cảnh thế giới đầy biến động, nơi chuyển đổi xanh đã trở thành một mệnh lệnh sống còn cho mọi quốc gia, doanh nghiệp.

PGS.TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam trình bày tham luận. Ảnh: Q.ĐỊNH

Theo ông Thiên, lời giải nằm ở việc thay đổi cách tiếp cận, biến thách thức quốc gia thành cơ hội cho doanh nghiệp, trao quyền tự chủ, sáng tạo nhiều hơn cho các địa phương. Huế cần nhận diện đúng bài toán phát triển của riêng mình, tận dụng các lợi thế về chất lượng thể chế, diện tích rừng để tạo ra con đường tăng trưởng xanh riêng biệt.

Cụ thể hóa các tiềm năng của Huế, PGS.TS. Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, đã chỉ ra các lĩnh vực vàng cho đầu tư xanh.

Đứng đầu là năng lượng sạch và tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà và điện gió, không chỉ giúp giảm phát thải mà còn tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tiếp theo là công nghiệp chế biến nông, lâm sản, thực phẩm dựa trên lợi thế vùng nguyên liệu và nguồn nhân lực chất lượng cao sẵn có.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng, Huế có cơ hội lớn để thu hút đầu tư vào sản xuất linh kiện điện tử, bán dẫn và công nghiệp phụ trợ. Cuối cùng là các lĩnh vực về hạ tầng xử lý chất thải công nghệ cao và phát triển hạ tầng xã hội, du lịch xanh trong các KCN.

Hội thảo không chỉ dừng lại ở các bài tham luận mà còn sôi nổi với phiên thảo luận mở, nơi các chuyên gia và doanh nghiệp thẳng thắn trao đổi về các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn. Dịp này, UBND TP. Huế cũng đã ký kết hợp tác chiến lược và trao giấy chứng nhận đầu tư cho một số doanh nghiệp, thể hiện quyết tâm hành động cụ thể.