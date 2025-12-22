Hành trình chuyển đổi xanh của doanh nghiệp TP.HCM đang đi vào chiều sâu 22/12/2025 20:34

(PLO)- Năm 2025 có 155 doanh nghiệp đạt danh hiệu Xanh TP.HCM, kết quả này cho thấy rõ bức tranh chuyển đổi xanh của thành phố đang đi vào chiều sâu.

Chiều tối 22-12, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ công bố và vinh danh 155 Doanh nghiệp Xanh TP.HCM năm 2025.

155 doanh nghiệp đủ điều kiện nhận danh hiệu Xanh

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HUBA cho biết sau hai tháng triển khai cuộc bình chọn, Ban Tổ chức nhận được hồ sơ từ hơn 200 doanh nghiệp. Các đơn vị này thuộc nhiều lĩnh vực như sản xuất, thương mại, dịch vụ và bất động sản.

Hội đồng thẩm định và Hội đồng xét chọn đã tiến hành đánh giá nghiêm túc, công khai, minh bạch theo bộ tiêu chí khắt khe do Ban Tổ chức xây dựng.

Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức xác định được 155 doanh nghiệp đủ điều kiện nhận danh hiệu. Trong đó có 77 doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất và 78 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, bất động sản.

Kết quả này cho thấy rõ bức tranh chuyển đổi xanh của thành phố đang đi vào chiều sâu. Các doanh nghiệp không chỉ thực hiện theo phong trào mà đã có sự thay đổi thực chất trong vận hành.

Cụ thể, ở khu vực sản xuất, doanh nghiệp đang chuyển đổi từ việc tập trung xử lý môi trường ở công đoạn cuối sang nền tảng sản xuất sạch. Mô hình tuần hoàn được áp dụng trong toàn bộ hệ thống sản xuất nhằm tối ưu năng lượng và giảm phát thải.

Khu vực thương mại và bán lẻ tiếp tục thể hiện vai trò cầu nối giữa sản xuất, tiêu dùng và cư dân đô thị. Sự minh bạch trong công bố môi trường, tích hợp chuyển đổi số vào quản lý chuỗi cung ứng giúp doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm xã hội.

Mặc dù vậy, doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều thách thức như chi phí đầu tư lớn hay yêu cầu đổi mới công nghệ. Tuy nhiên, sự phối hợp của chính quyền và cộng đồng cho thấy hành trình xanh không còn là con đường đơn độc.

"Mỗi chứng nhận Doanh nghiệp Xanh là lời khẳng định phát triển bền vững đã trở thành chuẩn mực mới của cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM" - ông Hòa nhấn mạnh. Các doanh nghiệp sẽ tiếp tục đóng góp vào quá trình chuyển đổi năng lượng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Lãnh đạo UBND TP.HCM trao tặng giấy chứng nhận cho các doanh nghiệp Xanh TP.HCM năm 2025. Ảnh Ban tổ chức



Giấy thông hành cho doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng

Ở vai trò nhà bán lẻ, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op cho biết: Phát triển xanh là chiến lược xuyên suốt của đơn vị. Trong đợt bình chọn năm 2025, Saigon Co.op có tổng cộng 22 đơn vị đạt chứng nhận Doanh nghiệp Xanh.

Việc đạt giải thưởng này ba năm liên tiếp là niềm vinh dự lớn đối với một đơn vị bán lẻ.

Ông Thắng chia sẻ, thông thường, khi nhắc đến doanh nghiệp xanh, người ta thường nghĩ đến các đơn vị sản xuất với dây chuyền hiện đại. Tuy nhiên, đơn vị bán lẻ xanh còn mang ý nghĩa rộng hơn, đó là xanh về môi trường mua sắm, xanh trong tiêu thụ sản phẩm và hạn chế rác thải.

"Dù chi phí đầu tư cho các tiêu chí xanh và ESG là rất lớn nhưng đơn vị cam kết sẽ đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp xanh đưa sản phẩm tốt nhất đến tay người dân" - ông Thắng nói.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, bà Lâm Thúy Ái, Tổng giám đốc Mebi Farm, cho biết công ty kiên trì theo đuổi mô hình nông nghiệp sạch ngay từ khi bắt đầu. Đơn vị đã sử dụng điện năng lượng mặt trời và hệ thống tái sử dụng nước tuần hoàn cùng các chứng nhận quốc tế về môi trường.

Theo bà Ái, sản phẩm trứng gà của đơn vị được sản xuất theo quy trình khép kín và tiêu chuẩn Nhật Bản nên có thể ăn sống.

Doanh nghiệp sử dụng điện năng lượng mặt trời, xử lý nước thải để tưới cây và ủ phân gà thành phân hữu cơ. Nguồn phân này được dùng để bón cho đất trồng dược liệu, bắp và hoa màu. Những nông sản này sau đó được thu mua lại để phục vụ nguồn thức ăn cho gà.

Hiện tại, công ty đang cung ứng ra thị trường khoảng 540.000 quả trứng mỗi ngày theo tiêu chuẩn khắt khe của Nhật Bản. Bà Ái tin rằng những doanh nghiệp đầu tư nghiêm túc, minh bạch sẽ chinh phục được người tiêu dùng và các nhà bán lẻ.

"Chứng nhận xanh đóng vai trò như giấy thông hành để doanh nghiệp tiếp tục tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của TP.HCM và cả nước" - bà Ái nói

Ông Nguyễn Viết Hồng, Tổng giám đốc Công ty Vina CHG, nhấn mạnh việc tiếp tục được vinh danh Doanh nghiệp Xanh TP.HCM năm 2025 là sự ghi nhận nỗ lực bền bỉ của đơn vị. Thời gian qua, công ty kiên trì hành trình chuyển đổi xanh, đổi mới công nghệ và sản phẩm.

Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất và cung ứng. Hoạt động này nhằm lan tỏa tinh thần sản xuất xanh, sạch và trách nhiệm đến khách hàng.