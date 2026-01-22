Xuất khẩu sang EU: Doanh nghiệp cần sớm chuẩn bị dữ liệu phát thải carbon 22/01/2026 13:49

(PLO)- Các chi phí ẩn trong chuỗi cung ứng có thể khiến một số doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam không đủ khả năng thâm nhập thị trường châu Âu (EU).

Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu (EU) đã bước vào giai đoạn thực thi chính thức từ ngày 1-1-2026. Cơ chế yêu cầu các nhà nhập khẩu EU phải mua chứng chỉ để bù đắp cho lượng khí thải carbon tích hợp trong hàng hóa nhập khẩu từ sáu lĩnh vực phát thải cao. Cụ thể gồm sắt thép, nhôm, xi măng, phân bón, điện và hydro.

Phát thải đã được định giá bằng tiền thật

Theo đó, giá của chứng chỉ CBAM được tính toán dựa trên giá đấu giá tín chỉ phát thải thuộc Hệ thống giao dịch phát thải của EU (EU ETS). Với giá EU ETS hiện tại là khoảng 80 euro/tấn CO2, các doanh nghiệp và chuyên gia cho rằng con số này mang lại những tác động tiềm tàng cho tài chính.

Tại Việt Nam, các nhà sản xuất công nghiệp nặng đang vừa phải xoay sở để đo lường lượng khí thải carbon nhằm đáp ứng yêu cầu bền vững từ các thị trường xuất khẩu chính, vừa phải chịu áp lực lớn hơn từ CBAM của Liên minh châu Âu.

Các chuyên gia của Đại học RMIT cho rằng ngành thép đang là nhóm sản phẩm chịu tác động nặng nề nhất do doanh thu hàng tỉ đô la từ xuất khẩu sang EU.

sắt thép, nhôm, xi măng, phân bón, điện và hydro là 6 nhóm ngành bị ảnh hưởng bởi cơ chế CBAM. Ảnh: NGHI TRẦN

Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSteel, Mã: TVN) cũng cho biết các nhà nhập khẩu châu Âu đã gấp rút đặt hàng trong quý IV-2025 để nhận hàng trước thời điểm quy định CBAM bắt đầu được áp dụng và hàng nhập khẩu sẽ chịu thuế carbon.

Tuy vậy, dù nhu cầu thị trường thời điểm đó đang cao nhưng hạn ngạch của các nhà cung cấp truyền thống như Việt Nam, Nhật Bản, Ai Cập lại rất thấp do đều đang bị áp thuế chống bán phá giá (AD) tại EU.

Cạnh đó, các ngành xi măng và phân bón cũng nhiều nỗi lo và thậm chí còn đối mặt với những rào cản riêng vì lượng phát thải gián tiếp từ điện năng sử dụng trong quá trình sản xuất các mặt hàng này phải được khai báo, tính toán theo quy định của CBAM.

“Điều này có nghĩa là các hoạt động sản xuất tiêu tốn nhiều năng lượng có thể làm tăng đáng kể chi phí carbon cho các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam”, Tiến sĩ Scott McDonald, giảng viên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và logistics tại Đại học RMIT Việt Nam cho biết.

Ông bổ sung thêm rằng các phương thức sản xuất thâm dụng carbon và phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch tạo ra bất lợi cạnh tranh lớn, khi mà cường độ phát thải ở Việt Nam cao hơn đáng kể so với mức trung bình của EU.

Các chuyên gia luật đã kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam thiết lập hệ thống theo dõi và đo lường phát thải trong toàn bộ quy trình sản xuất. Đối với các nhà quản lý chuỗi cung ứng, cần phải xác định những điểm mù tiềm ẩn mà họ chưa theo dõi.

“Ví dụ, mỗi kilowatt giờ (kWh) điện năng tiêu thụ trong quá trình sản xuất vật liệu có thể sớm được định giá bằng chứng chỉ carbon của châu Âu”, Tiến sĩ McDonald chỉ ra.

Thực tế, từ ngày 1-1 vừa qua, việc khai báo hải quan đối với hàng hóa thuộc diện quản lý của CBAM đã đòi hỏi các yêu cầu về chứng từ và báo cáo mới, làm tăng thêm gánh nặng hành chính cho các thủ tục xuất khẩu vốn phức tạp.

TS McDonald lưu ý các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần đặc biệt quan tâm tới các chi phí tiềm tàng do thiếu chứng từ.

Khi doanh nghiệp xuất khẩu không thể cung cấp dữ liệu phát thải đã được xác minh hoặc không có dữ liệu đáng tin cậy cụ thể cho từng quốc gia thì giá trị mặc định của lượng phát thải tích hợp trong hàng hóa sẽ được tính dựa trên cường độ phát thải trung bình của mười nhà xuất khẩu có mức phát thải cao nhất; được điều chỉnh theo các yếu tố khu vực. Ông cho biết: “Điều này có thể làm gia tăng chi phí đáng kể”.

Khuyến nghị dành cho các nhà xuất khẩu Việt Nam

Nhằm làm giảm những rủi ro trong chi phí tiềm ẩn, trước thời hạn nộp tờ khai CBAM đợt đầu tiên vào ngày 30-9-2027, Tiến sĩ McDonald đề xuất doanh nghiệp Việt trong các ngành bị ảnh hưởng nên hành động ngay lập tức.

Đầu tiên, doanh nghiệp cần triển khai các hệ thống đo lường lượng khí thải carbon, bao gồm cả khí thải trực tiếp và gián tiếp từ việc sử dụng điện trong sản xuất.

Thứ hai, doanh nghiệp nên thuê các đơn vị thẩm định được chứng nhận để xác thực dữ liệu phát thải thực tế, vì các công ty dựa vào giá trị mặc định của EU sẽ phải chịu chi phí chứng nhận cao hơn đáng kể.

Thứ ba, doanh nghiệp cần tận dụng các khuôn khổ hiện hành của Việt Nam, bao gồm hướng dẫn của Thông tư 38/2023/TT-BCT, để đo lường và báo cáo lượng phát thải khí nhà kính.

Thứ tư, họ nên liên hệ với các hiệp hội ngành nghề để được đào tạo kỹ thuật và tham gia các hội thảo.

Cuối cùng, doanh nghiệp có thể hưởng lợi từ việc tìm hiểu các lựa chọn tài chính xanh và công nghệ tiết kiệm năng lượng để giảm phát thải ngay tại nguồn.

Tiến sĩ McDonald cho biết: “Các doanh nghiệp hành động quyết đoán có thể biến việc tuân thủ CBAM từ gánh nặng chi phí thành lợi thế cạnh tranh thông qua các hoạt động sản xuất bền vững”.