TP.HCM: Phường Phú Nhuận hỗ trợ người dân thu gom rác thải cồng kềnh 31/01/2026 16:53

(PLO)- Phường Phú Nhuận tổ chức tiếp nhận rác thải cồng kềnh của người dân khu vực, đồng thời tăng cường lực lượng thu gom rác cồng kềnh tại nhà cho một số trường hợp.

Ngày 31-1, UBND phường Phú Nhuận, TP.HCM tổ chức dọn vệ sinh, thu gom rác thải ở một số tuyến đường trên địa bàn phường với sự tham gia của hơn 100 cán bộ, đoàn viên, các đoàn thể và người dân.

Các lực lượng tham gia dọn dẹp vệ sinh tại phường Phú Nhuận ngày 31-1. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Ngoài ra, phường Phú Nhuận cũng tổ chức tiếp nhận rác thải cồng kềnh của người dân. Tăng cường lực lượng thu gom rác cồng kềnh tại nhà cho một số trường hợp không thể mang rác đến điểm tiếp nhận.

Người dân mang rác cồng kềnh đến điểm tiếp nhận. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Theo ông Trần Hữu Thiện, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Nhuận, phường thường xuyên tổ chức thu gom rác thải trên các tuyến đường. Trong đó định kỳ cuối tuần thứ ba hoặc thứ tư hàng tháng, phường tổ chức tổng vệ sinh toàn phường, chủ yếu là xung quanh đường ray xe lửa.

Người dân quanh khu vực tham gia thu dọn rác. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Ngoài thu dọn vệ sinh, phường còn tổ chức trồng thêm cây, hoa trên một số tuyến đường.

Rác thải xung quanh đường ray xe lửa khu vực phường Phú Nhuận được người dân thu gom. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

"Thực hiện theo Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện cuộc vận động “Người dân TP không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”, phường tổ chức thu dọn vệ sinh thường xuyên.

Ngoài ra phường cũng tổ chức điểm tiếp nhận rác thải cồng kềnh, rác thải nguy hại"- ông Trần Hữu Thiện nói.

Việc dọn rác được phường tổ chức thường xuyên. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Bà Trần Thị Nhân (khu phố 4, phường Phú Nhuận) chia sẻ, khoảng hai đến ba tuần UBND phường, một số đoàn thể và người dân sẽ ra quân dọn rác xung quanh đường ray xe lửa và trước nhà người dân.

Phường tăng cường lực lượng đến nhà người dân thu gom rác thải cồng kềnh. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

"Xung quanh đường ray xe lửa xảy ra tình trạng đổ rác thường xuyên, rác nào cũng có, nhất là lúc nửa đêm. Trong đó, người dân quanh khu vực cũng có, người dân nơi khác đến đổ trộm cũng có. Chính vì vậy, để rác không chất thành đống thì phải dọn dẹp thường xuyên"- bà Trần Thị Nhân nói.