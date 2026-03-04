Đan Mạch hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện bộ chỉ tiêu thống kê về Việc làm Xanh 04/03/2026 14:12

(PLO)- Việt Nam và Đan Mạch hợp tác thực hiện Dự án xây dựng Bộ chỉ tiêu thống kê Việc làm Xanh nhằm tạo nền tảng hoạch định, giám sát và đánh giá chính sách tăng trưởng xanh, hướng tới mục tiêu Net-zero 2050.

Thông tin từ Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam cho biết, thời gian qua Việt Nam và Đan Mạch đã hợp tác cùng nhau để xây dựng Bộ tiêu chí thống kê Việc làm Xanh.

Xây dựng bộ chỉ tiêu Việc làm Xanh

Bộ chỉ tiêu này do Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính (NIEF) chủ trì và phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê (GSO) xây dựng, với sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ Đan Mạch.

Đại sứ quán Đan Mạch cho biết, trên thế giới, chỉ có một số ít quốc gia đã xây dựng các chỉ tiêu việc làm xanh phù hợp với đặc thù quốc gia và lồng ghép vào hệ thống thống kê chính thức.

Với việc nghiên cứu để ban hành Bộ Chỉ số này, Việt Nam đã trở thành một trong các quốc gia tiên phong trong nghiên cứu, đề xuất sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống và dựa trên bằng chứng, số liệu, để phản ánh ảnh hưởng của quá trình chuyển đổi xanh đối với việc làm, kỹ năng và sinh kế trong nền kinh tế.

Việt Nam đang xây dựng Bộ tiêu chí thống kê Việc làm Xanh. Ảnh: KIM QUY

Dữ liệu phục vụ chuyển đổi xanh

Tại Hội nghị "Giới thiệu kết quả xây dựng Bộ tiêu chí Việc làm Xanh" diễn ra tại Hà Nội vào ngày 3-2 vừa qua, bà Đỗ Thị Ngọc, Phó cục trưởng Cục Thống kê cho biết, việc xây dựng các Chỉ tiêu Việc làm Xanh phản ánh nỗ lực của Việt Nam trong việc cụ thể hóa các khái niệm toàn cầu, thành những công cụ thực tiễn phù hợp với điều kiện quốc gia.

Cạnh đó, trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và chuyển đổi mô hình bền vững, ngành thống kê đối mặt với yêu cầu mới. Công tác thống kê phải cung cấp hệ thống thông tin, dữ liệu kịp thời, đầy đủ và đáng tin cậy. Đây là cơ sở quan trọng phục vụ việc hoạch định, giám sát và đánh giá các chính sách về biến đổi khí hậu cũng như cam kết quốc tế.

Ông Nguyễn Như Quỳnh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách kinh tế - tài chính cho rằng Bộ Chỉ tiêu Thống kê Việc làm Xanh nếu được triển khai sẽ là cơ sở vững chắc để phân tích những thay đổi trên thị trường lao động liên quan đến chuyển đổi xanh.

Bên cạnh việc phát triển khung khái niệm, hai cơ quan đã thử nghiệm Bộ Chỉ tiêu thông qua một cuộc khảo sát thí điểm.

Kết quả cho thấy các chỉ tiêu có phương pháp luận vững chắc, phản ánh thực tế kinh tế Việt Nam và có thể tích hợp vào hệ thống thống kê quốc gia sau khi được hoàn thiện thêm.

Các kết quả khảo sát thí điểm tại Quảng Ninh và Phú Thọ cũng chỉ rõ, việc làm xanh đang mở rộng ra ngoài các lĩnh vực “xanh” truyền thống, thể hiện sự chuyển đổi sâu rộng của thị trường lao động khi thực hiện chuyển đổi xanh.

Sẽ thể chế hóa bộ chỉ tiêu Việc làm Xanh

Ở góc nhìn quốc tế, ông Jesper Blaabjerg Holm, Tham tán của Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội cho biết, Việt Nam đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ về tăng trưởng xanh và đạt mức phát thải ròng bằng 0 (net-zero) vào năm 2050. Đây là những mục tiêu tham vọng và chính đáng.

Ông Jesper Blaabjerg Holm, Tham tán của Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội. Ảnh: KIM QUY

"Tuy nhiên, tham vọng là chưa đủ. Chúng ta cần dữ liệu: đáng tin cậy, kịp thời và tích hợp để kết nối các lĩnh vực môi trường, kinh tế, năng lượng và thị trường lao động"- ông esper Blaabjerg Holm nói.

Bà Đỗ Thị Ngọc cũng cho rằng, việc đo lường Việc làm Xanh là lĩnh vực phức tạp và không ngừng thay đổi. Dù vậy theo bà, bộ Chỉ tiêu Việc làm Xanh có khả năng triển khai trong hệ thống thống kê quốc gia sau khi hoàn thiện. Bộ chỉ tiêu này cung cấp thông tin quan trọng phục vụ nghiên cứu, xây dựng và điều chỉnh các chính sách về lao động, việc làm. Đồng thời, đây là cơ sở phát triển nguồn nhân lực gắn với tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Để thực hiện được điều này, bà Ngọc lưu ý cần tiếp tục nỗ lực để đi từ giai đoạn khảo sát thí điểm đến thể chế hóa. Theo đó, cơ quan chức năng cần cải thiện phương pháp luận, tăng cường chia sẻ dữ liệu và duy trì sự phối hợp giữa các đơn vị.