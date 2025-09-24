Các ông lớn đua làm trạm đổi pin xe điện, thay đổi cuộc chơi di chuyển xanh 24/09/2025 08:21

Nỗi lo về thời gian sạc lâu và phạm vi di chuyển ngắn đã từng là rào cản lớn khiến nhiều người ngần ngại chuyển sang xe điện. Tuy nhiên, tình thế đang thay đổi nhanh chóng khi mô hình trạm đổi pin nổi lên như một giải pháp đột phá, thu hút sự chú ý của hàng loạt ông lớn trong và ngoài nước.

Những lợi thế

Nhiều người vẫn còn ngần ngại sử dụng xe điện vì lo sạc pin lâu và phạm vi di chuyển ngắn. Rào cản này đang được giải quyết bằng việc xây dựng mô hình trạm đổi pin.

Các chuyên gia cho rằng mạng lưới trạm đổi pin là một giải pháp thay đổi cuộc chơi cho xe điện, đặc biệt là dòng xe 2 bánh. Vì pin của chúng nhỏ hơn và dễ tiêu chuẩn hóa hơn.

Theo giới phân tích, trong khi sạc nhanh một chiếc xe điện có thể mất từ 30-60 phút, quy trình đổi pin chỉ mất khoảng 3-5 phút. Thời gian này tương đương với việc đổ đầy bình xăng cho một chiếc xe động cơ đốt trong. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với các phương tiện thương mại, taxi và xe giao hàng, nơi thời gian là tiền bạc và việc giảm thời gian ngừng hoạt động có thể tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

Thay vì phải mua một chiếc xe điện kèm theo bộ pin đắt đỏ, mô hình đổi pin cho phép người dùng mua xe không kèm pin. Điều này giúp giảm đáng kể giá mua ban đầu của chiếc xe, khiến xe điện trở nên dễ tiếp cận hơn với nhiều đối tượng khách hàng. Người dùng chỉ cần trả phí thuê pin hoặc phí đổi pin mỗi lần sử dụng.

Các trạm đổi pin thường sử dụng hệ thống sạc công suất lớn và được kiểm soát chặt chẽ trong môi trường lý tưởng. Các chuyên gia cho rằng, việc sạc pin trong điều kiện được tối ưu hóa giúp tăng tuổi thọ pin, vì chúng không phải chịu áp lực sạc nhanh liên tục như khi sạc tại nhà. Ngoài ra, việc bảo trì pin cũng dễ dàng hơn, giúp đảm bảo hiệu suất tốt nhất cho người dùng.

Ở nhiều khu vực, việc lắp đặt trạm sạc công cộng còn hạn chế và không thể đáp ứng đủ nhu cầu của người dùng. Trạm đổi pin có thể giải quyết vấn đề này, đặc biệt tại các thành phố đông đúc hoặc các tòa nhà chung cư không có chỗ sạc riêng. Bằng cách xây dựng các trạm đổi pin ở những vị trí chiến lược, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận năng lượng mà không cần chờ đợi lâu.

Mô hình đổi pin cho phép người dùng luôn được sử dụng những viên pin mới và tốt nhất mà không cần phải mua xe mới. Khi công nghệ pin phát triển, các trạm đổi pin có thể thay thế những viên pin cũ bằng pin thế hệ mới hiệu quả hơn. Điều này giúp người dùng không bị lỗi thời về công nghệ và hưởng lợi từ những cải tiến mới nhất.

Sân chơi mới của các ông lớn

Tại nhiều nước châu Á đang đầu tư mạnh vào hệ thống đổi pin cho xe máy điện. Chẳng hạn, Trung Quốc đã đi đầu trong việc phát triển công nghệ đổi pin. Các công ty như NIO và CATL đã đầu tư hàng tỉ USD để xây dựng mạng lưới trạm đổi pin, cho thấy sự nghiêm túc của họ đối với công nghệ này.

Việt Nam đang trở thành điểm nóng của mô hình này, đặc biệt với xe hai bánh do pin nhỏ gọn và dễ tiêu chuẩn hóa. Minh chứng rõ nét nhất là sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu.

VinFast tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với kế hoạch triển khai mạng lưới 150.000 trạm đổi pin xe máy điện trên toàn quốc. Giai đoạn đầu, 1.000 trạm sẽ ra mắt trong tháng 10-2025, hướng tới 50.000 trạm vào cuối năm và hoàn tất mục tiêu trong 3 năm. Mạng lưới này được kỳ vọng sẽ dày đặc hơn cả trạm xăng, mang lại sự thuận tiện chưa từng có.

Tham vọng của VinFast là có cơ sở vì đây là doanh nghiệp đủ tiềm lực để triển khai nhanh mạng lưới trạm đổi pin. Chưa hết, cú bắt tay gần đây giữa VinFast với Thế Giới Di Động là một bước đi chiến lược, tận dụng tối đa lợi thế của cả hai bên.

Thế Giới Di Động đang sở hữu mạng lưới điểm bán lẻ và dịch vụ dày đặc, dễ dàng tiếp cận hàng triệu khách hàng mỗi ngày. Việc tích hợp các trạm đổi pin vào các cửa hàng hiện có sẽ giúp VinFast nhanh chóng đạt được mục tiêu 150.000 trạm, vượt xa mật độ trạm xăng hiện tại.

Sự hợp tác này là cuộc khởi động đầy tích cực cho toàn bộ ngành công nghiệp xe điện tại Việt Nam, vì giải quyết các thách thức hạ tầng để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh. Mô hình trạm đổi pin hứa hẹn sẽ trở thành yếu tố thay đổi cuộc chơi, đưa Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu giao thông bền vững.

Rất nhiều "tay chơi" lớn không đứng ngoài cuộc đua tiềm năng này. Chẳng hạn, Selex đang xây dựng mạng lưới trạm đổi pin 24/7 tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, hướng tới hệ sinh thái mở với pin tương thích nhiều dòng xe. Hay TMT Motors, đơn vị chuyên lắp ráp và phân phối trong ngành ô tô cũng đã tuyên bố sẽ đầu tư mạnh vào xe máy điện và hệ thống trạm đổi pin công cộng.

Petrolimex, với lợi thế mạng lưới trạm xăng dày đặc, ông lớn trong ngành dầu khí này đã bắt đầu thử nghiệm các trạm đổi pin, hứa hẹn tạo ra cú hích lớn cho hạ tầng xe điện.

Có thể thấy, sự tham gia của các doanh nghiệp tầm cỡ tại Việt Nam cho thấy mô hình trạm đổi pin đang trở thành chiến lược dài hạn, định hình lại cách người dân di chuyển và góp phần mạnh mẽ vào tương lai xanh của đất nước.