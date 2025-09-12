Động thái mới nhất của hãng ô tô điện VinFast 12/09/2025 14:06

(PLO)- Ngoài việc công bố doanh số bán hàng đầy ấn tượng, VinFast còn công bố hợp tác ký kết chiến lược với Công ty Cổ phần Vietmap, nhằm phát triển và tích hợp các giải pháp bản đồ số, dịch vụ giao thông thông minh trên xe ô tô điện VinFast.

Ngày 12-9, VinFast công bố kết quả kinh doanh tháng 8-2025, với con số đầy ấn tượng.

10.922 xe ô tô điện được bàn giao

Với việc bàn giao 10.922 xe ô tô điện VinFast cho khách hàng, nâng tổng số xe bán ra thị trường từ đầu năm đến nay lên 89.970 xe, tiếp tục khẳng định vị thế số một về thị phần tại Việt Nam và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn bứt phá mạnh mẽ vào cuối năm.

VinFast bàn giao tới 10.922 xe ô tô điện cho khách hàng.

Với ưu điểm về chất lượng, khả năng vận hành mạnh mẽ, bền bỉ và tiết kiệm, cùng mức giá lăn bánh tốt bậc nhất trong từng phân khúc, các dòng xe ô tô điện VinFast ngày càng nhận được sự tin tưởng, ưa chuộng của người tiêu dùng. Doanh số của VinFast luôn duy trì ổn định, trung bình đạt khoảng 11.000 xe /tháng, cách xa các hãng khác, liên tục trong nhiều tháng qua.

Mẫu xe bán chạy nhất của VinFast trong tháng 8 là VF 5, với 2.745 xe bán ra, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm lên 27.109 xe. Một phiên bản khác của VF 5 hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải là Herio Green cũng đạt 2.395 xe bán ra trong tháng 8, khẳng định vị thế thống trị tuyệt đối của các mẫu xe VinFast trong phân khúc A-SUV.

Xếp thứ hai trong danh sách bán chạy của VinFast trong tháng 8 là VF 3, với 2.481 xe bán ra. Tuy nhiên tính lũy kế từ đầu năm với 28.704 xe, VF 3 đang là mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường Việt Nam, xứng danh “mẫu xe quốc dân” nhờ mức giá dễ tiếp cận, thiết kế bắt mắt, phù hợp với số đông. Đến nay, sau đúng một năm chính thức bán ra, VF 3 đang mạnh mẽ khẳng định vị thế là người bạn đồng hành gần gũi, tin cậy của mọi người, mọi nhà.

Xếp vị trí thứ 4 trong danh sách là mẫu VF 6, với 2.038 xe bán ra trong tháng 8. Lũy kế từ đầu năm, đã có tổng cộng 12.492 xe VF 6 được người tiêu dùng Việt Nam lựa chọn, giúp VF 6 trở thành mẫu xe được ưa chuộng nhất phân khúc B-SUV. Những ưu điểm được người dùng đánh giá cao về VF 6 là sự bền bỉ, ổn định trong vận hành, được trang bị nhiều công nghệ hiện đại và có thiết kế phù hợp với tập khách hàng trẻ, bao gồm cả gia đình và cá nhân.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng công bố doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô thàng 8 đạt 25.973 xe, giảm 18% so với tháng 7-2025 tăng 3% so với tháng 8-2024. Doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 25.973 xe, bao gồm 17.304 xe du lịch; 8.367 xe thương mại và 302 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch giảm 22%; xe thương mại giảm 5%, xe chuyên dụng giảm 53% so với tháng trước. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 12.671 xe, giảm 19% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 13.302 xe, giảm 17% so với tháng trước.

Ở phân khúc C-SUV, mẫu xe VF 7 tạo sức hút mạnh mẽ nhờ thiết kế thời trang, hiện đại và khả năng vận hành mạnh mẽ. Trong tháng 8, đã có 718 xe VF 7 được bàn giao cho khách hàng, nâng tổng số xe bán ra thị trường từ đầu năm lên 5.099 xe.

Các mẫu xe còn lại như VF 8, VF 9, Nerio Green và Limo Green tiếp tục có đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung của VinFast trong tháng 8. Trong đó, những chiếc Limo Green đầu tiên đã được bàn giao cho khách hàng từ ngày 5-8, chính thức đánh dấu sự tham gia của VinFast vào phân khúc MPV 7 chỗ phục vụ gia đình và kinh doanh dịch vụ.

VinFast và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Cũng trong hôm nay, Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Vietmap, nhằm phát triển và tích hợp các giải pháp bản đồ số, dịch vụ giao thông thông minh trên xe ô tô điện VinFast. Hợp tác giúp nâng cao trải nghiệm người dùng, thúc đẩy hệ sinh thái giao thông xanh tại Việt Nam và mở ra cơ hội phát triển cho các sản phẩm, thương hiệu công nghệ Việt.

VinFast và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược vào ngày 12-9.

Theo thỏa thuận, Vietmap sẽ cung cấp các gói ưu đãi đặc biệt đối với sản phẩm bản đồ Vietmap Live - một ứng dụng dẫn đường phổ biến và đáng tin cậy - dành cho các chủ sở hữu ô tô điện VinFast. Vietmap Live dự kiến sẽ được VinFast cung cấp cho người dùng trong các gói phần mềm tùy chọn mua ngoài trong thời gian sắp tới. Song song đó, VinFast sẽ hỗ trợ Vietmap giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và tiếp cận hiệu quả hơn tới cộng đồng người sử dụng ô tô điện đang ngày càng lớn mạnh tại Việt Nam.

Về lâu dài, thông qua hợp tác chiến lược, hai bên sẽ cùng nghiên cứu, phát triển hệ thống bản đồ số chi tiết và chuyên sâu, tối ưu hóa cho hạ tầng giao thông Việt Nam, đặc biệt là các tuyến cao tốc quốc gia và các khu đô thị lớn do Vinhomes phát triển. Hai bên cũng sẽ cùng nhau phát triển các tính năng bản đồ nâng cao như hỗ trợ điều hướng, hệ thống hỗ trợ người lái (ADAS), định vị thời gian thực và các dịch vụ dựa trên vị trí (Location-Based Services - LBS), qua đó tối ưu khả năng tích hợp hệ thống bản đồ Vietmap vào hệ điều hành xe VinFast và các nền tảng phần mềm liên quan. Sự kết hợp này hứa hẹn sẽ mang đến hiệu năng và trải nghiệm tối ưu cho người dùng.