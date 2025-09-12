Mẫu xe Skoda Slavia chốt giá 'gây sốc' chỉ từ 421 triệu 12/09/2025 08:40

(PLO)-Mẫu ô tô Skoda Slavia chính thức được giới thiệu tại thị trường Việt Nam có giá từ 421 triệu đồng đến 511 triệu đồng.

Skoda Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu ô tô Skoda Slavia, mẫu sedan cỡ B hoàn toàn mới được sản xuất tại nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng đến khách hàng Việt Nam.

Thừa hưởng kinh nghiệm là một Chuyên gia sản xuất xe Sedan (Sedan Master) từ Skoda Auto với hàng loạt trang bị tiện nghi lần đầu xuất hiện trong phân khúc, khả năng vận hành ấn tượng, tính năng an toàn tiên tiến cùng 3 phiên bản tùy chọn, Skoda Việt Nam mang đến lựa chọn lý tưởng cho một mẫu xe chuẩn Âu trong phân khúc xe Sedan hạng B. Qua đó khẳng định cam kết của Skoda Việt Nam sẵn sàng mang tới những sản phẩm chất lượng, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong nước.

Skoda Slavia được định vị là của một sản phẩm chiến lược của hãng.

Skoda Slavia được định vị là của một sản phẩm chiến lược của hãng với thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật chế tác pha lê tinh tế tới từng đường nét của CH Séc, thể hiện rõ nét qua cụm đèn trước/sau Skoda Crystalline. Toàn bộ phần ngoại thất tuân thủ theo triết lý “Less is more” với đường gân nổi bật sắc nét chạy dọc thân xe cùng với phần đuôi được vuốt dạng coupe-sedan, mang lại cho Slavia vẻ ngoài nổi bật, thu hút sự chú ý và tăng thêm sự sang trọng.

Skoda Slavia được định hình là một chiếc “Sedan chất Âu, định chất sống”.

Không chỉ nổi bật bởi những đường nét thẩm mỹ, Slavia cũng gây ấn tượng bởi kích thước hàng đầu trong phân khúc, với thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.541x1.958x1.487mm. Chiều dài trục cơ sở đạt 2.651mm cùng khoảng sáng gầm cao hàng đầu phân khúc với 179mm, đáp ứng nhu cầu sử dụng linh hoạt trong đô thị.

Skoda Slavia được định hình là một chiếc “Sedan chất Âu, định chất sống” bởi khả năng vận hành khác biệt trong phân khúc nhờ sử dụng khung gầm MQB tiên tiến với mật độ lớn của thép cường lực cao, động cơ 1.0L TSI Turbo với công suất 115 PS và momen xoắn lên đến 178Nm đạt được ngay từ dải vòng tua từ 1.750 - 4.500rpm truyền xuống hộp số sàn hoặc số tự động 6 cấp đem lại cảm giác lái mượt mà, êm ái, cùng những tính năng hỗ trợ vận hành cao cấp hàng đầu phân khúc.

Skoda Slavia có giá từ 421 triệu đồng đến 511 triệu đồng.

Trong tháng 9 đặc biệt với các cột mốc kỷ niệm của Skoda tại Việt Nam, khách hàng mua xe Skoda Slavia sẽ nhận được quà tặng ưu đãi lớn từ thương hiệu tương đương với 100% lệ phí trước bạ. Skoda Việt Nam cũng mong muốn những khách hàng tiên phong sẽ có cơ hội sở hữu chiếc một chiếc xe châu Âu, vượt trội trong phân khúc với mức giá bán vô cùng hấp dẫn trong phân khúc.

Theo đó, mức giá bán sau khuyến mại của các phiên bản của Skoda Slavia lần lượt là:

· Phiên bản Style: 511 triệu đồng

· Phiên bản Ambition: 475 triệu đồng

· Phiên bản Active: 421 triệu đồng