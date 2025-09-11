Những thói quen lái xe giúp tiết kiệm nhiên liệu 11/09/2025 18:09

(PLO)- Vài thay đổi nhỏ trong thói quen cầm lái có thể tạo nên khác biệt lớn: xe bền hơn, vận hành mượt mà hơn và tiết kiệm đáng kể nhiên liệu.

Chỉ với vài thay đổi nhỏ trong cách cầm lái, chiếc xe của bạn sẽ vận hành bền bỉ hơn, ít hao mòn hơn và đặc biệt là tiết kiệm đáng kể chi phí xăng dầu. Dưới đây là 5 thói quen đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt:

1. Duy trì tốc độ ổn định

Phóng nhanh rồi hãm gấp không chỉ gây hại cho động cơ mà còn tiêu tốn nhiều nhiên liệu. Hãy giữ ga đều, tăng tốc từ tốn, nhất là khi đi đường dài. Việc này giúp động cơ vận hành trơn tru và tiết kiệm hơn.

Khi lái xe đúng cách, bạn vừa bảo vệ động cơ, vừa tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu, mang lại lợi ích lâu dài cho cả xe và người lái. Ảnh: wikiHow

2. Tắt máy khi dừng xe lâu

Nếu bạn phải dừng xe chờ đèn đỏ hay kẹt xe lâu hơn 30 giây, hãy tắt động cơ. Việc khởi động lại máy chỉ tốn ít nhiên liệu hơn so với việc để xe chạy không tải trong một khoảng thời gian dài.

3. Giảm tải trọng xe

Mỗi kilogram (kg) trọng lượng dư thừa đều khiến động cơ phải làm việc nhiều hơn. Hãy dọn dẹp những đồ vật không cần thiết trên xe để giảm tải trọng và tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả.

4. Kiểm tra áp suất lốp

Lốp xe non hơi làm tăng lực cản lăn, buộc động cơ phải tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn để di chuyển. Bạn hãy thường xuyên kiểm tra áp suất lốp và đảm bảo chúng luôn đạt chuẩn để xe vận hành trơn tru và tiết kiệm nhé.

5. Sử dụng điều hòa hợp lý

Hệ thống điều hòa là một trong những "thủ phạm" tiêu tốn nhiều nhiên liệu nhất. Khi mới vào xe, hãy mở cửa sổ để không khí nóng thoát ra ngoài trước khi bật điều hòa. Hạn chế để điều hòa ở mức quá lạnh để động cơ không phải làm việc quá sức.