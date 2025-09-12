Người tiêu dùng sẽ thích chiếc ô tô Honda giá 700 triệu đồng này? 12/09/2025 12:15

Đã 25 năm kể từ khi chiếc ô tô Honda Prelude cuối cùng rời dây chuyền sản xuất, mẫu coupe nổi tiếng này sẽ trở lại các showroom vào cuối năm nay.

Ô tô Honda Prelude kết hợp hệ truyền động hybrid mượt mà và mạnh mẽ của Civic Hybrid với khung gầm và hệ thống lái của Civic Type R, đồng thời bổ sung công nghệ sang số điện tử mới.

Xe thể thao và coupe đang dần trở nên hiếm hoi, vì vậy sự xuất hiện của một mẫu xe mới là một sự kiện lớn, đặc biệt khi nó hứa hẹn những cải tiến mới.

Uy tín của Honda trong lĩnh vực xe hiệu suất cao đã kéo dài 6 thập kỷ, từ chiếc xe thể thao S500 nhỏ bé và chiến thắng Công thức 1 đầu tiên vào năm 1965 cho đến các dòng Prelude những năm 80, xe VTEC những năm 90, S2000 và các mẫu ô tô Honda Civic Si, Type R hiện đại.

Chiếc Prelude mới dựa trên tất cả những thành công trước đó, nhưng theo một nghĩa nào đó, nó là một loại xe kiểu mới nhờ vào hệ truyền động độc đáo của mình.

Dưới nắp ca pô của chiếc Prelude mới là hệ thống hybrid hai mô-tơ của Honda, dùng chung với Civic Hybrid.

Ngay cả đối với một chiếc xe hybrid, thiết kế này cũng không hề thông thường vì về mặt chức năng, nó gần với hệ truyền động của một chiếc xe điện hơn là một chiếc hybrid truyền thống như Toyota Prius. Có hai mô tơ điện gồm một mô tơ khởi động và một mô tơ điện kéo mạnh mẽ, công suất 181 mã lực.

Trong hệ truyền động này, mô tơ điện thực hiện hầu hết công việc lái xe và có hộp số một cấp giống như hầu hết các loại xe điện (EV). Điều này tạo ra khả năng truyền lực cực kỳ mượt mà, và mô men xoắn tức thì của mô tơ điện giúp Civic Hybrid tăng tốc nhanh ngay từ vạch xuất phát.

Chiếc ô tô Honda Prelude mới sẽ có mặt tại các đại lý vào tháng 11 tới, với giá khởi điểm 30.000 USD, tương đương 791 triệu đồng.