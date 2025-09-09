Tiết lộ lý do người dùng không còn cơ hội mua Toyota giá rẻ như xưa 09/09/2025 08:18

Trong giai đoạn từ thập niên 90 đến đầu thập niên 2000, trước khi nổi tiếng với những chiếc xe tải động cơ V8 và SUV cỡ lớn, Toyota từng là "vua" của phân khúc xe nhỏ.

Với các mẫu xe như Corolla, MR2 độc đáo và Prius đột phá, dòng xe nhỏ gọn của Toyota thời đó hiện diện khắp nơi vì giá cả phải chăng, đáng tin cậy, lại có đủ cá tính để mang đến niềm vui sở hữu.

Công thức thành công của Toyota rất đơn giản, sản xuất những chiếc xe nhỏ gọn, bền bỉ, giá cả phải chăng và dễ sử dụng. Kết quả là hàng triệu chiếc Corolla, Celica đã xuất hiện trên khắp thế giới. Cùng với những mẫu xe được yêu thích như MR2 và Yaris, Toyota không chỉ bán xe mà còn định hình văn hóa xe hơi trên toàn cầu.

Điển hình của dòng xe nhỏ thành lớn, từ rẻ tiền thành đắt tiền chính là chiếc ô tô Toyota Camry.

Ngày nay, Camry là một chiếc sedan hạng trung. Tuy nhiên, phiên bản đầu thập niên 2000, dù cũng được xếp vào phân khúc này, lại có kích thước nhỏ gọn hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn hiện tại.

Sức hấp dẫn của Camry rất đơn giản. Đó là độ tin cậy của Corolla nhưng với không gian và sự thoải mái hơn. Nó trở thành chiếc xe gia đình được ưa chuộng, chứng minh rằng sự nhàm chán nhưng bền bỉ cũng có thể trở thành bán chạy nhất.

Ô tô Toyota Camry dần lớn hơn qua các thế hệ. Đến thế hệ thứ năm (2002-2006), người tiêu dùng đã được chứng kiến chiếc xe này có giá trị lớn hơn, độ tin cậy cao hơn và không gian nội thất rộng rãi.

Hiện Toyota đang giữ dòng xe nhỏ là chiếc ô tô Toyota Yaris. Chiếc xe này trở thành người hùng thầm lặng của đô thị vào những năm 2000. Chúng hiện diện khắp các bãi đậu xe trường đại học, đường phố và các hộ gia đình có ngân sách hạn chế.

Độ tin cậy, giá cả phải chăng và chi phí bảo trì thấp đã khiến ô tô Toyota Yaris trở nên vô cùng cần thiết, chứng minh rằng sự nhỏ gọn, đơn giản và hiệu quả vẫn có thể tạo ra một vị trí quan trọng trong văn hóa xe hơi.