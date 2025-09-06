Người tiêu dùng mua ô tô Toyota nhưng thân xe là của Suzuki 06/09/2025 16:21

Trong ngành công nghiệp ô tô, việc sử dụng chung nền tảng thiết kế và đổi tên xe đã tồn tại từ nhiều thập kỷ, tạo ra cả những mẫu xe tuyệt vời lẫn những mẫu xe không mấy thành công.

Một ví dụ điển hình cho thấy sự phổ biến của việc này trên toàn cầu là mối liên kết giữa Toyota và Suzuki.

Toyota và Suzuki bắt đầu hợp tác từ năm 2016 và chính thức công bố liên minh vốn vào năm 2019. Theo thỏa thuận, hai công ty sẽ chia sẻ công nghệ và các mẫu xe với nhau.

Cụ thể, Toyota sẽ cung cấp hệ thống hybrid và các mẫu xe hybrid cho Suzuki, trong khi đó, Suzuki sẽ cung cấp động cơ và các mẫu xe OEM (sản xuất theo yêu cầu của đối tác) cho Toyota. Điều này cho phép Toyota thực hiện việc đổi tên và bán các mẫu xe của Suzuki dưới thương hiệu của mình.

Tất cả mẫu xe OEM của Suzuki này đều đến từ công ty con của Suzuki tại Ấn Độ là Maruti Suzuki, một liên doanh giữa Suzuki và chính phủ Ấn Độ chuyên sản xuất những mẫu xe siêu rẻ như Maruti Suzuki Alto K10.

Một trong những thành quả đầu tiên của quan hệ đối tác Toyota-Suzuki là mẫu xe Toyota Glanza. Ra mắt vào năm 2019, chiếc xe này là phiên bản được đổi tên từ mẫu hatchback hạng sang nhỏ gọn Maruti Suzuki Baleno, vốn đã có mặt tại thị trường Ấn Độ từ năm 2015.

Tại Nam Phi, mẫu Suzuki Baleno sử dụng động cơ 1.5 L cũng được Toyota đổi tên. Thay vì gọi là Glanza, Toyota đã sử dụng lại tên gọi Starlet, một tên xe hatchback đã tồn tại lâu đời và từng có một thời gian ngắn được bán tại Mỹ.

Ô tô Toyota Vitz là phiên bản Toyota của mẫu Suzuki Celerio. Hay ô tô Toyota Urban Cruiser là một trong sáu mẫu xe điện mà Toyota dự định ra mắt tại châu Âu vào cuối năm 2026. Chiếc ô tô Toyota này dựa trên mấu e Vitara của Suzuki.

Mẫu Ertiga của Suzuki được Toyota đổi tên thành Toyota Rumion. Để tránh quá giống nhau, Toyota nâng cấp với thiết kế mặt trước hơi khác so với bản gốc của Suzuki.

Chiếc ô tô Toyota Belta là phiên bản đổi tên của mẫu sedan hạng trung cao cấp Suzuki Ciaz.