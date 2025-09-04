Hãng ô tô Toyota chuẩn bị tạo ra 'cú sốc' cho người tiêu dùng 04/09/2025 08:40

(PLO)-Người tiêu dùng có thể chuẩn bị đón nhận dòng ô tô Toyota mới trong tương lai.

Hãng ô tô Toyota vừa cho biết sẽ sản xuất một mẫu xe điện tại nhà máy của mình ở Cộng hòa Séc, đánh dấu mẫu xe thuần điện đầu tiên được sản xuất tại châu Âu. Hãng cũng sẽ đầu tư vào một cơ sở lắp ráp pin mới tại nhà máy này.

Hãng xe Nhật Bản không tiết lộ chi tiết về mẫu ô tô Toyota mới hay thời gian sản xuất, nhưng cho biết sẽ đầu tư khoảng 680 triệu euro để mở rộng nhà máy ở Kolin.

"Chính phủ Séc cũng sẽ đầu tư tới 64 triệu euro vào cơ sở sản xuất pin chuyên dụng" - Hãng ô tô Toyota cho biết.

Thủ tướng Séc Petr Fiala nhận định, ngành công nghiệp ô tô chiếm khoảng 10% tổng sản phẩm quốc nội của Séc, và quyết định của Hãng ô tô Toyota là một bước đi then chốt nhằm giữ vững ngành sản xuất ô tô.

Là nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới về doanh số, Hãng ô tô Toyota đã thận trọng hơn trong cách tiếp cận với xe điện so với các đối thủ truyền thống, điều này đã giúp hãng trong năm qua khi nhu cầu xe điện toàn cầu chậm lại.

Hãng ô tô Toyota đã được hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng đối với dòng xe hybrid mở rộng của mình, bao gồm cả ở thị trường lớn nhất của hãng là Hoa Kỳ.

Đầu năm nay, Toyota cho biết sẽ ra mắt tổng cộng 9 mẫu xe thuần điện tại châu Âu vào năm 2025 và 2026 cho hai thương hiệu Toyota và Lexus. Nhà máy tại Séc của hãng hiện đang sản xuất các mẫu Aygo X và Yaris Hybrid, với công suất mỗi năm khoảng 220.000 xe.