Những chiếc ô tô Toyota có thể đạt mức tiêu hao nhiên liệu dưới 5 lít xăng/100 km 01/09/2025 09:16

Mới đây, Bộ Xây dựng đã đề xuất yêu cầu mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình (CAFC) phải đạt 4,83 lít/100km vào năm 2030.

Thực tế, hãng ô tô Toyota đã đi trước khá lâu, vì tiết kiệm nhiên liệu luôn là thế mạnh của hãng.

Theo Cục Bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA), những mẫu ô tô Toyota sau đây được đánh giá là tiết kiệm nhiên liệu nhất, nhờ vào công nghệ hybrid tiên tiến.

Toyota Prius Hybrid và Prius Prime Plug-in Hybrid là mẫu xe dẫn đầu về khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Thế hệ ô tô Toyota Prius mới nhất có mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp chỉ khoảng 4,1 - 4,4 lít/100 km.

Phiên bản Prius Prime (hybrid sạc điện) thậm chí còn hiệu quả hơn, đặc biệt khi di chuyển trong phạm vi ngắn, có thể chạy hoàn toàn bằng điện trước khi chuyển sang chế độ hybrid.

Đứng ngay sau Prius, Corolla Hybrid mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng trong một thân hình sedan truyền thống. Mức tiêu thụ hỗn hợp của mẫu xe này thường vào khoảng 4,5 - 4,8 lít/100 km, biến nó trở thành lựa chọn lý tưởng cho việc đi lại hàng ngày.

Tuy nhiên, một số dòng ô tô Toyota khá hiện đại vẫn khó có thể theo được mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 4,83 lít/100 km. Chẳng hạn, chiếc sedan cỡ lớn Camry Hybrid dù đạt được hiệu suất nhiên liệu đáng kinh ngạc ở mức 5,0 - 5,3 lít/100 km, cũng không đáp ứng được dự thảo trên.

Tương tự đối với phân khúc SUV, RAV4 Hybrid là một trong những mẫu xe tiết kiệm xăng nhất. Mức tiêu thụ hỗn hợp khoảng 5,8 - 6,0 lít/100 km là con số rất ấn tượng cho một chiếc xe đa dụng nhưng cũng không đạt mục tiêu của dự thảo Bộ Xây dựng.