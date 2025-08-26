Người tiêu dùng sẽ thích những chiếc ô tô Toyota tầm giá 600 triệu đồng này 26/08/2025 09:35

(PLO)-Xe Nhật chiếm đa số vùng giá 600 triệu đồng, trong đó ô tô Toyota lại hấp dẫn nhất.

Theo US News, chiếc ô tô Honda Civic được nhiều người tin dùng từ lâu, mang đến cho người mua hai lựa chọn kiểu dáng: sedan và hatchback, cả hai đều có 5 chỗ ngồi.

Honda Civic 2025

Honda Civic 2025 có động cơ 4 xi-lanh tăng áp mang đến khả năng tăng tốc đầy mạnh mẽ và khả năng xử lý lôi cuốn. Giá bán chiếc ô tô Honda Civic 2025 là 24.595 USD, tương đương 647 triệu đồng.

Khi cân nhắc về mức giá tương đối thấp và danh sách trang bị tiêu chuẩn phong phú, không khó để thấy tại sao chiếc ô tô Toyota Corolla Cross 2025 là lựa chọn phổ biến cho những người mua xe tìm kiếm sự đáng giá.

Toyota Corolla Cross 2025

Mặc dù khả năng tăng tốc có tiếng ồn và không thực sự nhanh, chiếc SUV này mang lại cảm giác lái thoải mái trong hầu hết các tình huống.

Chiếc SUV này có công nghệ dễ sử dụng, nội thất rộng rãi, khả năng tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời. Giá bán chiếc ô tô Toyota Corolla Cross 2025 là 24.135 USD (635 triệu đồng).

Không có lựa chọn nào tốt hơn ô tô Toyota Corolla Hybrid 2025 về giá trị, công nghệ và sự thoải mái. Mặc dù hệ truyền động của xe mang lại khả năng tăng tốc không ấn tượng, nhưng mẫu xe hybrid này lại có thêm tùy chọn dẫn động 4 bánh.

Ô tô Toyota Corolla Hybrid 2025 có các tính năng hỗ trợ người lái như hỗ trợ giữ làn đường, ga tự động thích ứng và đèn pha tự động cường độ cao, tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời và vận hành êm ái. Chiếc ô tô Toyota này có giá 23.825 USD (627 triệu đồng).

Toyota Corolla Hybrid 2025

Mẫu xe Corolla có lịch sử lâu đời là một trong những chiếc xe cỡ nhỏ bán chạy nhất trên thị trường, và phiên bản hiện tại tiếp tục thu hút người mua với mức giá phải chăng. Tuy nhiên, động cơ của xe không quá mạnh mẽ, và không gian ở khoang hành lý và hàng ghế sau khá chật hẹp.

Toyota Corolla 2025

Với khả năng vận hành êm ái, chiếc xe Toyota này là lựa chọn tuyệt vời cho việc đi lại hàng ngày. Tất cả các phiên bản đều được trang bị nhiều tiện nghi tiêu chuẩn như ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, nhận diện biển báo giao thông, Wi-Fi hotspot, và kết nối điện thoại thông minh không dây. Chiếc ô tô Toyota Corolla 2025 có giá 22.325 USD (587 triệu đồng).

Nissan Sentra 2025 có động cơ không quá mạnh, nhưng bù lại, xe lại rất tiết kiệm nhiên liệu. Với các phiên bản S và SV, mẫu xe cỡ nhỏ này đạt mức tiêu thụ khoảng 7,8 lít/100 km trong thành phố và 5,8 lít/100 km trên đường cao tốc.

Nissan Sentra 2025

Nội thất của Sentra trông cao cấp và thoải mái hơn so với mức giá khiêm tốn của nó. Ghế trước mang lại sự hỗ trợ tốt cho những hành trình dài. Chiếc xe này có giá 21.595 USD (568 triệu đồng).