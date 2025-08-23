Lý do ô tô Toyota sẽ ngày càng bán nhiều xe giá rẻ 23/08/2025 18:42

Nhiều diễn đàn xe quốc tế đều đánh giá, ô tô Toyota ít khi bán xe giá rẻ, cũng như ít thay đổi ngoại thất lẫn công nghệ nếu người tiêu dùng vẫn mua nhiều.

Tuy nhiên, Hãng ô tô Toyota gần đây chịu nhiều sức ép cạnh tranh buộc hãng phải thay đổi quan điểm này.

Toyota đã cho ra mắt mẫu sedan thuần điện Toyota bZ3 hợp tác với đối tác Trung Quốc tại thị trường Trung Quốc, với giá khởi điểm thấp hơn nhiều so với các mẫu xe điện khác của hãng, thậm chí còn rẻ hơn nhiều đối thủ khác trong phân khúc. Chiếc xe này được định vị là một sản phẩm chiến lược, nhắm thẳng vào phân khúc xe điện giá phải chăng, nơi các hãng xe nội địa Trung Quốc đang chiếm ưu thế.

Chiếc ô tô Toyota bZ3 hợp tác với đối tác Trung Quốc. Mối quan hệ hợp tác này không phải ngẫu nhiên mà là một quyết định chiến lược đầy toan tính của Toyota. Nguyên nhân chính đến từ sự vượt trội của Trung Quốc trong công nghệ pin và chuỗi cung ứng xe điện.

Toyota bZ3 được phát triển trên nền tảng của Toyota nhưng lại sử dụng công nghệ pin blade battery của hãng xe điện khổng lồ BYD (Trung Quốc). Công nghệ này nổi tiếng với độ an toàn và chi phí sản xuất thấp.

Bằng cách bắt tay với BYD, Toyota có thể tiếp cận ngay lập tức nguồn cung pin tiên tiến và tối ưu hóa chi phí sản xuất, điều mà việc tự nghiên cứu và phát triển sẽ tốn nhiều năm và hàng tỉ USD. Chiếc ô tô Toyota bZ3 chỉ có giá 590 triệu đồng.

Chưa hết, Hãng ô tô Toyota đã gây ngạc nhiên cho thị trường khi người tiêu dùng mua một chiếc xe hoàn toàn mới và nhận lại số tiền tương đương giá xe dưới dạng nhiên liệu miễn phí. Đây là cách Toyota giới thiệu mẫu xe chạy bằng hydro Mirai XLE.

Toyota muốn đưa mẫu Toyota Mirai XLE trở thành tâm điểm của ngành ô tô. Đây không phải là một chiếc xe thông thường, mà là một chiếc xe không phát thải 0% và chỉ thải ra hơi nước. Đây là một sự đổi mới công nghệ mà họ muốn phổ biến rộng rãi hơn trên đường phố, và đó là lý do tại sao chiếc xe này đang thu hút sự chú ý.

Giá thị trường mới của Mirai XLE sau khi áp dụng chương trình giảm giá lớn là 15.190 USD (400 triệu đồng). Thậm chí, Toyota còn cung cấp thêm khoản vay 0% lãi suất trong 6 năm, cùng với việc tặng 15.000 USD nhiên liệu hydro miễn phí.

Do đó, có lý do tin rằng, Hãng ô tô Toyota sẽ ra mắt nhiều xe giá rẻ hơn trong tương lai.