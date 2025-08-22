Ô tô Toyota vừa gây sốc cho thị trường 22/08/2025 13:41

(PLO)- Hãng ô tô Toyota vừa đem một phụ tùng đã qua sử dụng trên xe để ráp vào thứ này.

Hãng ô tô Toyota mới đây vừa cho biết, sử dụng pin ô tô điện cũ để cấp điện cho nhà máy sản xuất ô tô của Mazda.

Hãng xe Nhật đã tận dụng các bộ pin cao áp đã qua sử dụng từ ô tô Toyota điện và hybrid để làm giải pháp lưu trữ năng lượng. Điều này giúp kéo dài tuổi thọ của pin thêm nhiều năm thay vì phải tái chế hoặc vứt bỏ.

Hệ thống Sweep Energy Storage của Hãng ô tô Toyota hiện đang được thử nghiệm tại nhà máy của Mazda ở Hiroshima. Giai đoạn thử nghiệm này nhằm theo dõi độ ổn định của chu kỳ sạc và xả để đảm bảo hệ thống có thể cung cấp điện cho nhà máy.

Hệ thống được thiết kế để hoạt động như một bộ đệm giữa nguồn điện của nhà máy (chẳng hạn điện mặt trời) và dây chuyền lắp ráp. Điều đặc biệt là Hãng ô tô Toyota đã tìm ra cách tích hợp bộ biến tần gốc của xe vào hệ thống, loại bỏ nhu cầu sử dụng một bộ biến tần riêng để quản lý toàn bộ bộ pin.

Hệ thống này có thể sử dụng các loại pin với dung lượng, hóa chất và tình trạng khác nhau, bao gồm pin lithium-ion, pin niken-kim loại hiđrua và pin axit chì. Nhờ đó giúp tái sử dụng pin xe điện, tối ưu hóa tài nguyên và giảm thiểu tác động đến môi trường.