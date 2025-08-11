Người tiêu dùng 'mua đứt' ô tô Toyota nhưng vẫn phải đóng gần 1,5 triệu đồng mỗi tháng cho hãng xe 11/08/2025 16:06

Hãng ô tô Toyota vừa công bố đã bán hơn 10.159.336 xe trong năm 2024. Nếu cộng thêm các công ty con Daihatsu và Hino, tổng số xe của Hãng ô tô Toyota bán ra thị trường lên tới 10.821.480 chiếc.

Hãng ô tô Toyota ước tính có khoảng 150 triệu xe đang hoạt động trên toàn cầu. Con số này chiếm khoảng 9,15% trong tổng số 1,64 tỉ xe trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, chưa dừng tại đó, Hãng ô tô Toyota còn muốn kiếm thêm tiền từ các chiếc xe đã bán ra. Chẳng hạn, Toyota đang khuyến khích người dùng đăng ký các gói dịch vụ thuê bao.

Cụ thể, tại Mỹ, các dịch vụ này bao gồm cung cấp bản đồ cập nhật, hỗ trợ điều hướng trực tiếp và trợ lý ảo với giá 15 USD/tháng, dịch vụ cho phép phát nhạc từ Apple Music và Amazon Music cũng có giá 15 USD/tháng và cung cấp kết nối internet là 25 USD/tháng.

Tổng cộng người dùng phải trả cho Hãng ô tô Toyota là 55 USD/tháng (gần 1,5 triệu đồng) nếu sử dụng hết các dịch vụ này.

Ông Yoichi Miyazaki, Giám đốc tài chính Toyota nhận định, trong tương lai, công ty có thể đạt lợi nhuận hoạt động từ các nguồn này cao hơn cả việc bán xe mới.

Tính đến tháng 9-2023, tổng sản lượng toàn cầu của Toyota đã đạt 300 triệu xe sau 88 năm, kể từ khi chiếc xe đầu tiên được sản xuất vào năm 1935. Corolla vẫn là sản phẩm bán chạy nhất của Toyota, với tổng sản lượng toàn cầu đạt 53,4 triệu chiếc vào cuối tháng 9-2023.