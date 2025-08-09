Người tiêu dùng mua ô tô Toyota vừa đón tin không vui 09/08/2025 17:48

(PLO)-Những người yêu mến ô tô Toyota sẽ nhận được tin không mấy tích cực suốt cả năm 2025 và các năm sau.

Hãng ô tô Toyota vừa phải cắt giảm dự báo lợi nhuận trong năm nay, khi doanh thu của hãng đang phải đối diện với các mức thuế ô tô của Mỹ.

Mặc dù kết quả quý II-2025 của Hãng ô tô Toyota đã vượt ước tính, nhưng lợi nhuận vẫn giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cho biết, thuế quan của Mỹ đã làm tổn thất 450 tỉ Yên Nhật.

Hãng ô tô Toyota đã điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận hoạt động cả năm xuống 3.200 tỉ Yên Nhật, giảm 600 tỉ Yên Nhật so với dự báo trước đó, cho năm tài chính kết thúc vào tháng 3-2026.

Tại thị trường quê nhà Nhật Bản, Toyota cũng nhìn thấy lợi nhuận hoạt động bị ảnh hưởng bởi biến động tỷ giá hối đoái và chi phí gia tăng.

"Dù môi trường bên ngoài đầy thách thức, chúng tôi đã tiếp tục đầu tư toàn diện cũng như thực hiện các cải tiến như tăng doanh số bán hàng, giảm chi phí và mở rộng lợi nhuận chuỗi giá trị, qua đó giảm thiểu các tác động tiêu cực" - Toyota cho biết.

Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã bị ảnh hưởng bởi mức thuế 25% của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với xe nhập khẩu, có hiệu lực từ tháng 4-2025. Tương tự Hãng ô tô Toyota, Hãng Honda cũng đã báo cáo lợi nhuận giảm, do họ phải cắt giảm giá để duy trì thị phần tại Mỹ.

Trả lời phỏng vấn CNBC, ông Abhik Mukherjee, chuyên gia phân tích nhận định, các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã phải đối mặt với áp lực lợi nhuận đáng kể vào đầu năm nay do mức thuế nhập khẩu cao của Mỹ và đồng Yên mạnh hơn.

Mặc dù khối lượng xuất khẩu xe sang Mỹ vẫn giữ vững, chi phí cao hơn từ thuế quan làm giảm biên lợi nhuận.