Chuyện lạ lùng của những người mua ô tô Toyota 07/08/2025 10:43

(PLO)-Những người đã chạy ô tô Toyota không muốn chuyển đổi sang xe khác.

Hãng tin CBC mới đây đã tường thuật, một người đàn ông có tên Andy Campbell, sống tại Nova Scotia (Canada) sử dụng chiếc ô tô Toyota Tercel đời 1985 và đã đi được quãng đường tương đương 1,5 chuyến khứ hồi lên mặt trăng (1,2 triệu km).

Nếu nhìn chiếc ô tô Toyota Tercel đời 1985 này chạy trên đường, mọi người sẽ nghĩ về sự lỗi thời và đại diện cho một kỷ vật của thời đại băng cát-xét thịnh hành. Thế nhưng tính hoàn hảo của chiếc ô tô Toyota Tercel khiến phải có suy nghĩ khác.

Chiếc ô tô Toyota của ông Andy Campbell vẫn chạy hoàn hảo. Ông Andy Campbell có bằng chứng về tấm hình chụp đồng hồ chuyển từ 999.999 km sang 000.000 km vào tháng 9-2017.

Và hiện nay đồng hồ xe đang thể hiện con số 253.070 km. Tổng cộng chiếc xe đã chạy được 1.253.070 km và vẫn đang tiếp tục hoạt động. Quãng đường đó dài hơn ba lần khoảng cách đến mặt trăng, hoặc đủ để lái vòng quanh trái đất 31 lần.

Ông Campbell mua chiếc Tercel đời 85 ở Halifax vào khoảng năm 1990 với giá 2.500 USD, khi nó đã đi được khoảng 125.000 km. Kể từ đó, ông dùng nó để đi lại hàng ngày, chạy ít nhất 120 km mỗi ngày để đi làm.

"Nhiều người muốn mua lại chiếc ô tô Toyota này và dù có đổi ngang Cadillac, Lincoln, Rolls Royce thì tôi cũng không bao giờ bán chiếc xe này" - ông Andy Campbell nói.

Ô tô Toyota Tercel đời 1985 là một mẫu xe compact nổi tiếng của Toyota, được biết đến với độ bền bỉ và kinh tế. Là phiên bản thuộc thế hệ thứ hai, chiếc xe này có thiết kế đơn giản, thực dụng, và được trang bị động cơ 4 xi-lanh mạnh mẽ nhưng tiết kiệm nhiên liệu.

Đặc biệt, Tercel đời 1985 được đánh giá cao bởi khả năng vận hành đáng tin cậy, chi phí bảo dưỡng thấp và dễ dàng sửa chữa, biến nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho việc đi lại hàng ngày trong nhiều thập kỷ.