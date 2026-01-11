Ô tô Trung Quốc lại gây ngạc nhiên cho người dùng 11/01/2026 14:09

(PLO)-Chiếc ô tô Trung Quốc này lọt vào tốp những chiếc xe mạnh nhất thế giới.

Gã khổng lồ thiết bị gia dụng Trung Quốc Dreame vừa khiến cả thế giới kinh ngạc khi trình làng mẫu siêu xe điện đầu tay đầy tham vọng.

Mang tên Kosmera Nebula 1, mẫu concept này sở hữu công suất lên tới 1.400kW, minh chứng rằng hãng sản xuất máy hút bụi này đang nuôi ý định dọn dẹp lại cả bảng quy tắc của làng siêu xe thế giới.

Ranh giới giữa việc dọn dẹp nhà cửa và chinh phục đường đua chưa bao giờ mong manh đến thế. Kosmera Nebula 1 sở hữu 4 mô-tơ điện với tổng công suất đạt 1.399kW, tương đương 1.876 mã lực.

Để dễ hình dung, mẫu xe đường phố mạnh nhất của Ferrari là F80 Hybrid chỉ đạt 882kW, hay ngay cả ông hoàng tốc độ Bugatti Chiron Super Sport 300+ cũng dừng lại ở mức 1.193kW.

Với các con số này, tân binh từ Trung Quốc khiến các siêu xe truyền thống trở nên lép vế về mặt thông số thuần túy. Khả năng tăng tốc của Nebula 1 cũng gây sốc không kém khi được công bố chỉ mất 1,8 giây để vọt từ 0 lên 100km/h.

Nebula 1 sở hữu ngoại hình đột phá với kiểu cửa cánh chim (gull-wing) đầy ấn tượng, gợi nhớ đến mẫu xe DeLorean huyền thoại.

Dù mang vóc dáng của một siêu xe gầm thấp, xe lại có cấu trúc 4 cửa thực dụng, hướng tới đối tượng khách hàng là những triệu phú trẻ thế hệ millennial, những người sẵn sàng cởi mở với các thương hiệu thách thức thay vì chỉ trung thành với Ferrari hay Lamborghini.

Sự trỗi dậy của các hãng công nghệ không chuyên trong ngành xe điện (EV) đang trở thành xu hướng, bởi việc chế tạo xe điện đơn giản và rẻ hơn nhiều so với động cơ đốt trong.

Dreame khẳng định mẫu xe này sẽ được đưa vào sản xuất ngay trong năm 2026, và thậm chí có khả năng được lắp ráp tại Đức để khẳng định chất lượng toàn cầu.