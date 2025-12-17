Cận cảnh xe tải điện 'biết cười' sắp bán tại Đông Nam Á 17/12/2025 08:01

Đây là mẫu xe tải điện nhỏ gọn, chuyên dụng hướng tới các doanh nghiệp nhỏ.

CAM EV Microvan thực chất là phiên bản đổi tên của Nextem Vaquita đến từ Hồng Kông. Ảnh: CAM EV.



Mẫu xe này vừa ra mắt tại một triển lãm ở Malaysia. CAM EV Microvan thực chất là phiên bản đổi tên của Nextem Vaquita đến từ Hồng Kông. Bên cạnh logo mới, thay đổi đáng chú ý nhất là bộ tem dán vui nhộn, biến nó thành chiếc xe giao hàng có diện mạo hài hước.

Những thay đổi về thiết kế của xe tải điện khá nhỏ, chủ yếu nằm ở hình miệng cười trên cổng sạc và hàng mi kiểu hoạt hình trên đèn pha. Chưa rõ những hình dán này là tùy chọn từ nhà máy hay do người dùng tự thực hiện nhưng chúng tạo điểm nhấn thú vị trên thiết kế vốn đề cao tính thực dụng.

Về tên gọi, Vaquita là tên một loại cá heo đang bị đe dọa nghiêm trọng. Theo Wikipedia, loài này chỉ còn chưa đến 10 con trong tự nhiên. Việc một chiếc xe tải điện thương mại được đặt tên theo loài động vật biển đang trên bờ vực tuyệt chủng là điều gây tò mò.

Chiếc LCV (xe thương mại hạng nhẹ) này được giới thiệu là lựa chọn giá rẻ, chi phí bảo trì thấp. Đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp nhỏ muốn tạo sự khác biệt khi giao hàng.

Về kích thước, xe tải điện dài 3.695 mm và rộng 1.220 mm. Nội thất được thiết kế tối giản với vị trí lái trung tâm và một ghế ngồi duy nhất. Bảng điều khiển cơ bản, sử dụng nhiều chất liệu nhựa cứng nhằm ưu tiên tính thực dụng thay vì sự thoải mái.

Điểm nhấn nằm ở phía sau xe tải điện. Microvan có thể cấu hình thành xe tải thùng, xe bán tải, xe chở rác, xe quét đường hoặc xe bán cà phê. Tùy thuộc vào cấu hình, thể tích khoang hàng có thể đạt tới 2,8 m3, tải trọng tối đa 630 kg.

Xe được trang bị một động cơ điện dẫn động bánh sau. Tốc độ tối đa giới hạn ở mức 80 km/h. Pin 15,97 kWh cung cấp phạm vi hoạt động ước tính 150 km cho mỗi lần sạc.

Theo ông Paultan, việc ra mắt thị trường của mẫu xe CAM EV Microvan tại Malaysia dự kiến diễn ra vào quý II-2026.

Giá xe dự kiến khởi điểm khoảng 65.000 Ringgit Malaysia (tương đương khoảng 15.900 USD, gần 420 triệu đồng). Mức giá này không rẻ đối với một chiếc xe kích thước nhỏ. Do đó, thiết kế ngộ nghĩnh được kỳ vọng sẽ thu hút nhóm khách hàng có ngân sách vừa phải.

Ngoài Malaysia, Nextem Vaquita dự kiến thâm nhập thị trường Hồng Kông, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Bồ Đào Nha.